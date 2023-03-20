Проводница РЖД полгода присваивала постельное белье

Женщина во время уборки поезда «Москва — Петрозаводск» присваивала постельное белье, пледы и полотенца, как она утверждает, в благотворительных целях, пишет ФАН.

Лишь спустя несколько месяцев ее заподозрили в кражах. В ходе выяснения обстоятельств дела проводница призналась в том, что текстиль исчезает из вагонов по ее вине. По словам обвиняемой, часть украденного она направляла на благотворительность, комплекты отправлялись к солдатам, которые несут службу в зоне специальной военной операции.

Такого рода благотворительность может обернуться для сотрудницы РЖД уголовным делом, о возбуждении которого в настоящее время решается вопрос.

Ранее редакция сообщала, что группа молодых людей с игрушечным пистолетом отняли у мужчины 300 тыс. рублей.

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