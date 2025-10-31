ПСБ отмечает рост спроса предпринимателей на сервис онлайн-бухгалтерии

Сервис предоставляет возможность расчета налогов и страховых платежей, создания и отправки отчетности в электронном виде, исключая необходимость посещения налоговых органов. Он также автоматизирует взаимодействие с торговыми площадками и упрощает ведение кадрового учета для компаний со штатом до 60 сотрудников.

По словам Антона Егорова, руководителя по развитию бухгалтерских сервисов управления экосистемных решений для бизнеса ПСБ, в связи с предстоящими изменениями в налоговом законодательстве, ожидается увеличение спроса на онлайн-бухгалтерию ПСБ среди малых предприятий в преддверии налоговой реформы в конце текущего – начале следующего года. Данный сервис станет особенно полезен для предпринимателей, переходящих на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), а также для компаний, начинающих вести кадровый учет и производить выплаты за персонал.