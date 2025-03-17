ПСБ отменил комиссию за эквайринг для новых клиентов

ПСБ запустил акцию* для новых клиентов малого бизнеса. Теперь новым клиентам не придется платить комиссию за торговый эквайринг в течение 3-х месяцев при обороте на один терминал до 500 тыс. рублей в месяц.Подключить эквайринг можно без посещения офиса банка. ПСБ бесплатно предоставит в аренду терминалы и подключит приложение для отслеживания оборотов. Для того, чтобы принять участие в акции, нужно открыть в ПСБ расчетный счет по одной из трех программ облуживания: «Опти», «Макси» или «Профи». Акция продлится до 17 июня 2025 года включительно.

— Для начинающих предпринимателей подключение и обслуживание торгового эквайринга остается одной из основных статей расходов. Мы решили дополнительно поддержать малые компании на этапе запуска бизнеса, предложив бесплатный прием безналичных платежей. Бесплатный эквайринг на три месяца доступен для всех новых клиентов ПСБ ― как для стартапов, так для предпринимателей с опытом, ― отметил Константин Гвоздарёв, директор департамента эквайринга ПСБ. После окончания пробного периода — специальные условия обслуживания.

Полные условия акции размещены на сайте.

*Комиссия по торговому эквайрингу в рамках акции «Эквайринг за наш счет» – от 0% до 1,9% в зависимости от сферы деятельности и оборота по терминалу в месяц. Со дня установки первого терминала и в течение 2 календарных месяцев, следующих за месяцем, в котором произошла установка первого терминала клиенту (далее – Акционный период), комиссия не взимается при обороте до 500 тыс. руб. в месяц по каждому терминалу. При превышении оборота 500 тыс. руб. в месяц взимается комиссия 1,5% с суммы превышения. После окончания действия Акционного периода взимается комиссия от 1% до 1,9% при обороте до 600 тыс. руб. в месяц в зависимости от сферы деятельности клиента, указанной на сайте psbank.ru. При превышении оборота 600 тыс. руб. в месяц взимается комиссия 1,9% с суммы превышения вне зависимости от сферы деятельности. Дополнительно ежемесячно взимается плата 1290 руб. при обороте до 100 тыс. рублей за предыдущий месяц (за исключением первого календарного месяца после окончания действия Акционного периода). Комиссия взимается банком ежедневно из общей суммы, подлежащей перечислению в пользу клиента.

Применение данного тарифа возможно только в отношении новых клиентов, у которых не было расчетного счета и договора торгового эквайринга в ПАО «Промсвязьбанк» в течение 6 месяцев до начала акции, при соответствии сфере деятельности «медицина», «образование», «уход за детьми», «фастфуд», «ЖКХ», «АЗС», «турагентства», «супермаркеты» или «продукты питания», при зачислении денежных средств на счет клиента, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по программе обслуживания «Опти», «Макси» или «Профи» в период проведения акции, и при подключении услуги «Зачисление возмещения 3 раза в день» с платой 290 руб. в месяц за каждый терминал.

Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Подробная информация на сайте psbank.ru, по телефону 8 800 333 25 50 (звонок по России бесплатный) или в офисах банка.

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