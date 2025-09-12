ПСБ: почти 100 тысяч рублей в среднем вносят новосибирцы по Программе долгосрочных сбережений

В Новосибирске наблюдается повышенный интерес жителей к Программе долгосрочных сбережений (ПДС). По информации, предоставленной ПСБ, количество договоров, оформленных через НПФ ПСБ за летние месяцы, продемонстрировало рост на 41,4%, а объем средств в рамках ПДС увеличился на 91%. В среднем, на одного участника Программы в ПСБ приходится 99,9 тыс. рублей.

ПДС предполагает совместное формирование капитала гражданами и государством. Участники программы делают регулярные взносы из личных средств в выбранный ими негосударственный пенсионный фонд, а также могут переводить средства накопительной пенсии.

Участникам, которые ежегодно вносят по Программе не менее двух тысяч рублей, государство увеличивает сумму сбережений. Софинансирование от государства позволяет каждому участнику получить до 36 тыс. рублей ежегодно, и до 360 тыс. рублей за десять лет участия. Размер софинансирования определяется суммой взносов и среднемесячным доходом участника.

Кроме того, участники ПДС имеют право на налоговый вычет до 88 тыс. рублей с суммы взносов (в пределах 400 тыс. рублей в год). На всю сумму сбережений, включая взносы, господдержку и переведенные средства накопительной пенсии, начисляется инвестиционный доход, не облагаемый НДФЛ. Государство гарантирует сохранность вложенных средств и дохода от инвестиций в размере до 2,8 млн рублей, что превышает гарантии по банковским вкладам.

Выплаты по ПДС доступны через 15 лет после заключения договора или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Сбережения выплачиваются единовременно, в виде регулярных выплат (на период от 5 лет) или пожизненно. Программа также предусматривает возможность досрочного снятия накоплений в случае особых жизненных обстоятельств, таких как потеря кормильца или необходимость оплаты дорогостоящего лечения.

«Программа долгосрочных сбережений завоевала популярность у новосибирцев благодаря продуманному подходу к реализации долгосрочных планов. Она позволяет системно копить на такие масштабные цели, как покупка жилья, оплата образования детей, создание надежного финансового резерва или повышение уровня жизни на пенсии. Участники Программы могут максимально эффективно использовать целую комбинацию инструментов — собственные средства, государственную поддержку, налоговые вычеты и инвестиционный доход. Важно отметить, что Программа демократична — минимальная сумма для старта делает ее доступной, а клиент сам решает, как часто и сколько он готов откладывать», – говорит Яна Аверина, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Новосибирске.

Заключить договор по Программе долгосрочных сбережений можно в любом из офисов ПСБ:

ул. Серебренниковская, 37А

ул. Дуси Ковальчук, 266

пр. Карла Маркса, 51

ул. Блюхера, 19

Академгородок, пр. Строителей, 21

1 Софинансирование от государства предоставляется ежегодно в течение 10 лет после внесения первого взноса по договору долгосрочных сбережений. Размер софинансирования определяется п. 4 ст. 36.44 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

2 Размер налогового вычета составляет 13% — 22% от суммы взносов, в пределах 400 тыс. руб. в рамках календарного года (зависит от применяемой ставки налогообложения).

3 В случае досрочного расторжения договора, а также при назначении периодических выплат ранее 5-ти лет действия договора, будет удержан НДФЛ с инвестиционного дохода (при его наличии).

4 №555-ФЗ «О гарантировании прав участников НПФ в рамках деятельности по НПО и формированию долгосрочных сбережений».

