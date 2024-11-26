ПСБ предлагает владельцам бизнеса в Новосибирске возможность открыть бесплатный счет

ПСБ представил новый тариф для предпринимателей в Новосибирске под названием «ПСБ Старт»*, с помощью которого новые клиенты могут открыть бизнес-счет с бесплатным обслуживанием. В рамках данного тарифного плана отсутствуют комиссии за прием безналичных платежей, а также за пользование мобильным и интернет-банком и за снятие наличных с бизнес-карты в любых банкоматах в размере до 50 000 рублей ежемесячно.

Условия тарифа также включают бесплатные и безлимитные переводы на счета физических лиц в пределах банка. Данная услуга доступна индивидуальным предпринимателям на протяжении полугода с момента открытия счета.

Кроме того, став клиентом ПСБ, предприниматели могут бесплатно воспользоваться виртуальным бизнес-ассистентом в социальной сети ВКонтакте — чат-ботом Катюша. Это уникальное решение на российском рынке дает возможность владельцам бизнеса оплачивать счета и получать выписки прямо на платформе.

Открыть счет по тарифу «ПСБ Старт» можно без посещения офиса: заявку можно оставить на сайте банка и получить реквизиты в течение нескольких минут. Договор банковского обслуживания можно подписать в офисе или по курьеру.

ПСБ неизменно работает над улучшением своих продуктов и услуг, чтобы способствовать росту активности в малом бизнесе. Для того чтобы компании могли снизить затраты и уменьшить оперативную нагрузку, клиентам предоставляют эффективные и удобные решения, такие как возможность онлайн-регистрации своего дела, бесплатное открытие и ведение расчетного счета, а также удаленное банковское обслуживание круглосуточно.

— Наш новый тариф даст возможность предпринимателям Новосибирской области сосредоточиться не на бухгалтерских вопросах, а на развитии своих бизнесов, — отметила Анна Коршунова, глава управления массового сегмента Сибирского филиала ПСБ.

*Акция лояльности «ПСБ старт» по расчетно-кассовому обслуживанию для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, относящихся к сегментам «Малый бизнес» и «Средний бизнес». Период проведения Акции – с 04.10.2024 по 31.12.2025 (включительно). Подробнее на сайте psbank.ru. Информация актуальна на 20.11.2024.

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