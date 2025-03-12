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ПСБ предложил накопительный счет с доходностью до 16%

  • 12/03/2025, 17:03
ПСБ предложил накопительный счет с доходностью до 16%
Банк расширил возможности сберегательных продуктов

ПСБ ввел в свою розничную линейку новый накопительный счет «Атлант»*  с максимальной доходностью до 16% годовых. Способ начисления процентов выбирается при открытии счета — на минимальный остаток или на ежедневный остаток на счете.

Максимальную ставку могут получить клиенты, которые предпочитают начислять проценты на минимальный остаток на счете в сумме от 10 000 рублей. Ставка 15% годовых действует при начислении процентов на ежедневный фактический остаток по счету в размере от 10 000 рублей.

Доход по накопительному счету банк выплачивает ежемесячно, а проценты по счету капитализируются.

Кроме того ПСБ расширил возможности по вкладу «Мой доход»**. Для пенсионеров, получающих пенсию на карту банка, действует надбавка в размере 1 п.п. Максимальная доходность по вкладу для них составит 22,5% годовых при размещении средств от 100 тыс. рублей на срок 6 месяцев. Для тех клиентов, которые только планируют перевод пенсии в ПСБ, при открытии вклада «Мой доход» также действует надбавка в 1 п.п.

В банке также действует акция «Бонус к пенсии» в рамках которой можно получить дополнительное единоразовое вознаграждение в размере 2000 рублей при переводе пенсии в ПСБ.

— При сохранении высокой  ключевой ставки объем рынка сбережений продолжит стабильно расти в течение 2025 года. Вкладчики, которые получили рекордную доходность, разместив средства на депозитах на короткие сроки, предпочтут реинвестировать полученные средства в накопительные продукты с гибкими условиями — поэтому мы улучшили условия по вкладу «Мой доход» и обновили линейку накопительных счетов, предоставив клиентам возможность оперативного управления накоплениями за счет выбора удобного способа получения доходности», — отметил Юрий Латанов,  начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов  ПСБ.

Вклад и накопительный счет доступны в мобильном или интернет-банке, а также в отделении ПСБ.

*Накопительный счет «Атлант» Ставка 16% годовых по накопительному счету «Атлант» (на минимальный остаток) действует для сумм от 10 000 руб. на сумму минимального остатка на счете в течение календарного месяца. Ставка 15% годовых по накопительному  счету «Атлант» (на ежедневный остаток) действует для сумм от 10 000 руб. на сумму ежедневного фактического  остатка на счете в течение календарного месяца. На сумму меньше действует минимальная гарантированная  ставка — 0,01% годовых. Подробная информация – на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на 12.03.2025. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

 **Вклад «Мой доход» Ставка 22,5% годовых по вкладу «Мой доход» с учетом надбавки действует для сумм от 100 000 руб. на срок 181 день для клиентов- пенсионеров с зачислением в банк пенсии от Социального фонда России (СФР)  либо при предоставлении в банк заявления в адрес СФР  о перечислении пенсии на счет, открытый в банке . Минимальная гарантированная ставка — 18,5% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн руб.  в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 12.03.2025. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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Источник фото freepik. Автор фото drazenzigic

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Рубрики : Финансы Банки

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : финансы ПСБ накопления накопительный счет


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