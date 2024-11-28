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ПСБ предложил розничным клиентам новый вклад с доходностью 30% годовых

  • 28/11/2024, 09:00
ПСБ предложил розничным клиентам новый вклад с доходностью 30% годовых
Инвестиции можно осуществлять единовременно на сроки 3, 6 или 12 месяцев.

«Народный вклад»* позволяет инвестировать сумму от 50 000 рублей и получить наивысшую доходность на рынке банковских услуг. Для держателей дебетовых карт ПСБ, клиентов с зарплатными проектами и пенсионеров, которые получают пенсии на карту ПСБ, доступен вариант «Народный вклад плюс»**, что дает возможность разместить суммы от 10 000 до 100 000 рублей.

Процентная ставка по обоим вкладам составляет 30% годовых. Инвестиции можно осуществлять единовременно на сроки 3, 6 или 12 месяцев, а доход выплачивается по окончании срока действия вклада. Это предложение предназначено для клиентов, которые не имели вкладов и накопительных счетов в ПСБ в течение последних 6 месяцев.

Сейчас, в условиях роста ключевой ставки, депозиты остаются наиболее привлекательным способом сохранения средств для многих россиян. У людей есть возможность зафиксировать выгодные условия по вкладам на различные сроки.

— Мы предложили максимальную доходность на сегодняшний день, назвав вклад народным. Уверены, что он будет популярным и поможет тем, кто начинает формировать свои сбережения, — отметил Юрий Латанов, начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ.

«Народные вклады» можно открыть в любом офисе ПСБ, а также через мобильное приложение и интернет-банк.

*Ставка 30% годовых по вкладу «Народный вклад» действует для суммы 50 000 ₽ на срок 91, 181, 367 дней для новых вкладчиков, не имевших действующих срочных вкладов и (или) накопительных счетов (в т. ч. с нулевыми остатками) в Банке ПСБ 180 дней до даты открытия вклада «Народный вклад» (за исключением даты открытия вклада «Народный вклад» и 6 календарных дней предшествующих дате открытия вклада «Народный вклад»), а также срочных вкладов и (или) накопительных счетов, закрытых в дату открытия вклада «Народный вклад» и в  течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, предшествующих  дате открытия вклада «Народный вклад». Минимальная гарантированная ставка — 30% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физлиц застрахованы в пределах 1,4 млн ₽  в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru (https://www.psbank.ru/Personal/Saving/narodnyy-vklad), по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 25.11.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

**Ставка 30,0% годовых по вкладу «Народный вклад плюс» действует для суммы от 10 000 до 100 000 ₽ на сроках 91, 181, 367 дней для новых вкладчиков Банка (зарплатных клиентов 1,3, держателей дебетовых карт банка2,3 и пенсионеров4), не имевших действующих срочных вкладов (за исключением  вклада «Народный вклад») и (или) накопительных счетов (в т.ч. с нулевыми остатками) в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, предшествующих  дате открытия вклада «Народный вклад плюс» (за исключением даты открытия вклада «Народный вклад плюс» и 6 календарных дней предшествующих дате открытия вклада «Народный вклад плюс»), а также срочных вкладов (за исключением вклада «Народный вклад») и (или) накопительных счетов, закрытых в дату открытия вклада «Народный вклад плюс» и в  течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, предшествующих  дате открытия вклада «Народный вклад плюс». Минимальная гарантированная ставка — 30% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн ₽  в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru (https://www.psbank.ru/Personal/Saving/narodnyy-vklad), по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 25.11.2024. ПАО «Прмсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

1 Зарплатные клиенты — держатели зарплатной карты Банка, на которую поступают денежные средства на основании предоставленного организацией-работодателем в Банк реестрового платежного документа или платежного поручения в соответствие с договором зарплатного проекта или в рамках Услуги ИЗП*.

*Услуга ИЗП (Услуга «Индивидуальный зарплатный проект») – предоставление Банком клиенту, в соответствие с тарифами, возможности по зачислению заработной платы на счет банковской карты Банка и совершению операций с использованием банковской карты Банка.

2 Держатели дебетовых карт Банка – клиенты-держатели банковских карт, эмитируемых Банком в соответствии с правилами платежной системы на условиях тарифов: «Твой кешбэк» (тариф с 09.09.2020)», «Моментальная зарплатная карта «Твой плюс», «Твой кешбэк для военнослужащих»

3 Для Зарплатных клиентов и Держателей дебетовых карт Банка открытие вклада «Народный вклад плюс» доступно при условии  перечисления с помощью Системы быстрых платежей (СБП) самому себе из другого банка на зарплатную или дебетовую карту Банка (выпущенную на тарифах: «Твой кешбэк» (тариф с 09.09.2020)», «Моментальная зарплатная карта «Твой плюс», «Твой кешбэк для военнослужащих») единовременной суммы от 18 тыс.рублей в текущем календарном месяце, в котором будет открыт вклад «Народный вклад плюс» или при условии единовременного зачисления на зарплатную карту Банка заработной платы от организации-работодателя на сумму от 18 тыс. руб. в текущем календарном месяце  или  в календарном месяце, предшествующем месяцу открытия вклада «Народный вклад плюс».

4 Пенсионер — клиенты, предоставившие в Банк заявление в адрес Социального фонда России и его территориальных органов (далее — СФР) о перечислении пенсии/пожизненного содержания на счет, открытый в Банке или в первый раз получившие пенсию/пожизненное содержание из СФР после 25 ноября 2024 г. на счет, открытый в Банке.

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Фото: freepik.com/Автор: master1305

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ПСБ накопления вклады


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