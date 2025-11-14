ПСБ: Предприниматели активно используют депозиты для сохранения и приумножения средств

В Новосибирском филиале ПСБ к концу октября 2025 года зафиксирован двукратный рост объема привлеченных средств от корпоративных клиентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В структуре пассивов юридических лиц, обслуживающихся в ПСБ в регионе, депозитные вклады заняли 80%, продемонстрировав увеличение на 15%.

Особым спросом пользуются вклады на период от одного до трех месяцев, благодаря их способности быстро реагировать на экономические колебания и извлекать выгоду из самых привлекательных банковских предложений. Новосибирские предприниматели, сотрудничающие с ПСБ, активно используют возможность получения дополнительного дохода путем начисления процентов на минимальный остаток средств на счете. Этой услугой пользуется половина бизнесменов, а общая сумма выплаченных процентов за предыдущий год увеличилась в 2,5 раза.

По словам Романа Мерцалова, заместителя управляющего филиалом ПСБ в Новосибирске, в современных условиях успешное управление финансами играет решающую роль для любого предприятия. Депозитные продукты ПСБ предоставляют реальную возможность сохранить и приумножить капитал, привлекая все большее число предпринимателей. Клиенты по достоинству оценили такие преимущества вкладов, как выгодные процентные ставки, адаптивные условия и удобство сервиса.

Представители малого и среднего бизнеса могут открыть депозитный счет или подключиться к программе лояльности ПСБ через мобильное приложение и онлайн-банк «ПСБ Бизнес».