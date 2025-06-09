ПСБ Private Banking признан лучшим для консервативных клиентов по версии Frank RG

В 2025 году ПСБ Private Banking был удостоен Frank Private Banking Award, получив признание как «Лучшее предложение для консервативных частных клиентов». Премия была присуждена за комплексный и индивидуальный подход к управлению и защите капиталов состоятельных лиц, включающий в себя разнообразный выбор традиционных банковских продуктов и альтернативных инвестиций, таких как инвестиции в золото и драгоценные металлы. Эксперты особо подчеркнули профессионализм персональных менеджеров и высокий уровень сервиса в отделениях ПСБ Private Banking по всей стране.

Евгений Сафонов, старший вице-президент — директор департамента частного капитала ПСБ, отметил, что награда от Frank RG вновь подтверждает эффективность стратегии банка в работе с клиентами Private Banking. Он подчеркнул, что состоятельные клиенты особенно ценят надежные и консервативные подходы, обеспечивающие защиту их капиталов. Именно поэтому ПСБ Private Banking предлагает широкий спектр инструментов и стратегий, гарантирующих стабильные результаты в условиях сложной рыночной обстановки. Банк стремится создавать дополнительные возможности для сохранения и увеличения капиталов, используя нетрадиционные финансовые решения в управлении частным капиталом и структурировании активов. Сафонов также добавил, что полученная награда – это заслуженная оценка работы всей команды ПСБ Private Banking, которая ежедневно оказывает помощь клиентам и их семьям в решении любых вопросов, сохраняя их доверие.

Frank Private Banking Award – это ежегодная премия в финансовой сфере, отмечающая лидеров рынка и лучшие практики в инвестициях, обслуживании клиентов и технологических инновациях. В текущем году премия была присуждена по результатам исследования «Private Banking в России 2025», в ходе которого специалисты аналитической компании Frank RG оценили программы 14 банковских учреждений.