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ПСБ Private Banking признан лучшим для консервативных клиентов по версии Frank RG

  • 09/06/2025, 08:00
Премия была присуждена за комплексный и индивидуальный подход к управлению и защите капиталов состоятельных лиц

ПСБ Private Banking признан лучшим для консервативных клиентов по версии Frank RGВ 2025 году ПСБ Private Banking был удостоен Frank Private Banking Award, получив признание как «Лучшее предложение для консервативных частных клиентов». Премия была присуждена за комплексный и индивидуальный подход к управлению и защите капиталов состоятельных лиц, включающий в себя разнообразный выбор традиционных банковских продуктов и альтернативных инвестиций, таких как инвестиции в золото и драгоценные металлы. Эксперты особо подчеркнули профессионализм персональных менеджеров и высокий уровень сервиса в отделениях ПСБ Private Banking по всей стране.

Евгений Сафонов, старший вице-президент — директор департамента частного капитала ПСБ, отметил, что награда от Frank RG вновь подтверждает эффективность стратегии банка в работе с клиентами Private Banking. Он подчеркнул, что состоятельные клиенты особенно ценят надежные и консервативные подходы, обеспечивающие защиту их капиталов. Именно поэтому ПСБ Private Banking предлагает широкий спектр инструментов и стратегий, гарантирующих стабильные результаты в условиях сложной рыночной обстановки. Банк стремится создавать дополнительные возможности для сохранения и увеличения капиталов, используя нетрадиционные финансовые решения в управлении частным капиталом и структурировании активов. Сафонов также добавил, что полученная награда – это заслуженная оценка работы всей команды ПСБ Private Banking, которая ежедневно оказывает помощь клиентам и их семьям в решении любых вопросов, сохраняя их доверие.

Frank Private Banking Award – это ежегодная премия в финансовой сфере, отмечающая лидеров рынка и лучшие практики в инвестициях, обслуживании клиентов и технологических инновациях. В текущем году премия была присуждена по результатам исследования «Private Banking в России 2025», в ходе которого специалисты аналитической компании Frank RG оценили программы 14 банковских учреждений.

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансовая премия ПСБ


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