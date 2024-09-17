Рекламодателям

ПСБ увеличил беспроцентный период по кредитной карте до 180 дней

  • 17/09/2024, 12:15
ПСБ увеличил беспроцентный период по кредитной карте до 180 дней
ПСБ улучшил условия по новым кредитным картам, увеличив льготный период до 180 дней. Клиенты смогут совершать покупки по карте «180 дней без %» и в течение полугода не оплачивать проценты за использование кредитного лимита.

Льготный период доступен сразу после совершения первой покупки и позволяет комфортно погашать задолженность по карте: во время беспроцентного периода достаточно вносить минимальный платеж –  3% от потраченной суммы.  При оформлении карты клиенты также могут получить приветственный бонус от банка в размере 1000 рублей, если в течение двух недель после получения карты оплатят ею покупки на сумму от 10 000 рублей.

Одно из преимуществ пользования кредитной картой ПСБ – это программа лояльности, по которой держатели карты получают кешбэк до 1,5% на все покупки без ограничений по лимиту выплаты в месяц. Также для клиентов доступен дополнительный кешбэк и скидки до 30% от партнеров банка.

До конца октября для активных пользователей кредитной карты «180 дней без%» действует специальная акция, которая позволяет получить дополнительное вознаграждение в размере 20 000 рублей в год. Для участия в акции достаточно в течение года ежемесячно совершать покупки или переводы по кредитной карте на сумму не менее 20 000 рублей.

«За последний год число активных кредитных карт в ПСБ выросло более чем на 40% — люди охотно пользуются нашей картой, потому что это выгодно. Прозрачная система начисления кешбэка, различные акции, которые позволяют сэкономить на крупных покупках, и большой льготный период — главные преимущества нашей карты. И мы видим, что все больше клиентов умело используют льготный период, оплачивая кредитными картами и повседневные расходы, и крупные покупки и дополнительно экономя за счет возврата кешбэка. Продолжительность льготного периода все чаще становится решающим фактором в пользу выбора кредитной карты. Поэтому мы улучшаем условия обслуживания по карте «180 дней без %», увеличивая беспроцентный период почти в два раза для клиентов, которые решили оформить нашу карту впервые», — отметил Алексей Дикарев, начальник управления кредитных карт ПСБ.

Максимальный кредитный лимит по карте «180 дней без %» составляет 1 млн рублей. Выпуск, обслуживание и доставка карты бесплатные и без дополнительных условий, также по карте отсутствуют комиссии за снятие наличных в банкоматах ПСБ и банках-партнеров.

[1] Кредитная карта «180 дней без %». Льготный период кредитования — 180 дней начиная с даты, следующей за датой совершения первой покупки, полная стоимость кредита — 39,405%, ставка — 39,5%, кредитный лимит  от 10 тыс. до 1 млн руб., обслуживание бесплатное. Минимальный ежемесячный платеж — 3% от суммы основного долга. Кешбэк 0% при покупках менее 10 000 руб./мес., 1% при покупках по карте от 10 000 до 49 999 руб./мес., 1,5% при покупках от 50 000 руб./мес. (начисляется в баллах, обмен на рубли по курсу 1/1 в мобильном приложении или интернет-банке без минимального порога перевода). СМС-информирование 99 руб./мес. Условия действительны для карт, выданных в период с 11.09.2024 по 31.12.2024г . Подробнее — на psb.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Банк вправе отказать в предоставлении кредитного лимита без объяснения причин. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. ОГРН 1027739019142. 109052, Москва, Смирновская ул., 10 стр. 22. 

Erid:F7NfYUJCUneLuWYSMhnP

Реклама. Рекламодатель: ПАО «Промсвязьбанк»

Фото: freepik, автор: freepik

113

Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ПСБ льготный период кредитная карта


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNatЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNb1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNpAЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfQЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNWaЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Федор Плесовских: На рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность

Федор Плесовских: На рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность

Одна из ключевых причин — цифровизация процесса взыскания.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Прилет 14 рейсов в Новосибирск задерживается
17/09/24 12:30
Общество
ПСБ увеличил беспроцентный период по кредитной карте до 180 дней
17/09/24 12:15
Финансы
Икону Александра Невского передали Герою России из Новосибирской области
17/09/24 12:00
Общество
Мэрия все же расторгает контракт на ремонт Димитровского моста в Новосибирске
17/09/24 11:45
Бизнес Власть Город
Семилетней Ульяне с диагнозом мукополисахаридоз требуется курсовое лечение
17/09/24 11:39
Общество
Притаились в кустах: новосибирцы самостоятельно изгоняют мигрантов-торговцев из Хилокского микрорайона
17/09/24 11:30
Общество
В Новосибирске могут появиться вооруженные «региональные отряды»
17/09/24 11:00
Власть Общество
Главой Дзержинского района назначен Константин Соболев
17/09/24 10:48
Власть Отставки и назначения
Охранник продавал цемент и плитку со строящейся больницы под Новосибирском
17/09/24 10:30
Право&Порядок
Жители жалуются на ужасную дорогу за ТЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске
17/09/24 10:00
Общество
Грузовик переехал пешехода на трассе под Новосибирском
17/09/24 9:30
Происшествия
Завтракают на личной террасе и знают соседей в лицо: как живут состоятельные жители премиум-квартала
17/09/24 9:15
Недвижимость
Новосибирцы стали чаще искать работу менеджера по продажам
17/09/24 9:06
Бизнес ПроБизнес
Защита Игоря Диденко продолжает настаивать на экологической экспертизе
16/09/24 19:49
Бизнес Право&Порядок
Дебиторскую задолженность новосибирской компании выставили на торги за 25,5 млрд рублей
16/09/24 18:58
Бизнес
Иностранку с партией могильной травы поймали при пересечении госграницы под Новосибирском
16/09/24 18:22
Право&Порядок
Режим работы зоопарка Новосибирска изменился
16/09/24 18:00
Общество
Аэродром «Бердск-Центральный» закрывают для случайных посетителей
16/09/24 17:30
Власть Общество
Пристав подарил обувь должнице для похода в суд
16/09/24 17:15
Право&Порядок
Три новые ливневки построят к 2025 году в Новосибирске
16/09/24 17:00
Общество
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Банк «Левобережный» увеличил объёмы выдачи кредитов на газификацию в 2 раза
16/09/24 11:26
Банк Уралсиб увеличил выдачи автокредитов в 1,7 раза
16/09/24 9:00
В «Россети Новосибирск» подвели промежуточные итоги подготовки к зиме
12/09/24 13:06
Дмитрий Солнцев: Сбер профинансировал образование сибиряков на миллиард рублей в 2024 году
12/09/24 10:45
Банки отобрали первые проекты Второго межбанковского финтех-акселератора АРБ и Банка Уралсиб
12/09/24 9:00
Сбер: новосибирцы стали на 16% чаще использовать аккредитивы при заключении сделок
9/09/24 17:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска