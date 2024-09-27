ПСБ в Новосибирске на четверть нарастил кредитование малого и среднего бизнеса региона

Объем средств, выданных ПСБ малым и средним предприятиям Новосибирской области за восемь месяцев 2024 года, увеличился более чем на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом самыми активными пользователями кредитования в ПСБ стали новосибирские предприятия торговли.

Наибольшую долю в портфеле МСБ Сибирского филиала ПСБ занимает «классическое» оффлайн-кредитование – на него пришлось 40% от общего объема займов. Стабильно растет спрос на банковские гарантии – их доля достигла 25% от всего кредитного портфеля МСБ ПСБ в Новосибирске. Устойчивую востребованность сохраняют онлайн-займы — 15% кредитного портфеля МСБ пришлось на долю кредитной линии «Лимит открыт»[i], она позволяет предпринимателю оперативно получить без залога до 250 млн рублей на основании минимального пакета документов.

«Рост объемов кредитования малого и среднего бизнеса региона связан с растущей активностью малых предприятий и автоматизацией процессов финансирования для этого сегмента клиентов. Большинство займов можно оформить онлайн – без визита в банк, залога и поручителей. Чаще всего заемное финансирование предприятия МСБ оформляли на пополнение оборотных средств, но также выросли объемы выдач на инвестиционные проекты, в том числе на расширение бизнеса», – отмечает Роман Мерцалов, заместитель управляющего Сибирским филиалом ПСБ.

Банк реализует как собственные программы кредитования для малого и среднего бизнеса, так и активно подключается к мерам государственной поддержки, что позволяет обеспечивать комфортный уровень кредитных ставок для предприятий, которым нужны средства на оборотные или инвестиционные цели.

[i] «Лимит открыт» — возобновляемая кредитная линия (кредитная линия с лимитом задолженности). Целевое использование — пополнение оборотных средств, финансирование текущих операционных расходов. Сумма лимита — до 250 млн рублей. Комиссия за открытие кредитной линии — 0,1%, ставка — индивидуальная. Валюта — рубли РФ. Получить денежные средства в рамках лимита можно отдельными частями — траншами. Количество траншей не ограничено. Срок действия возобновляемой кредитной линии — 10 лет. Срок одного транша — 12 месяцев. Погашение процентов производится ежемесячно. Отсрочка погашения основного долга — 6 месяцев с даты выдачи первого транша. Банк принимает решение на основании анализа данных из внешних и внутренних источников. Вся информация непрерывно обрабатывается банком в соответствии с требованиями российского законодательства. При появлении новых данных по потенциальному заемщику ранее одобренное решение может быть отозвано банком в одностороннем порядке.

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