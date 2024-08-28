ПСБ в Новосибирске увеличил количество терминалов оплаты

Рост спроса на услугу эквайринга стимулировали привлекательные условия расчетно-кассового обслуживания (РКО) для малого и среднего бизнеса и сниженная ставка по эквайрингу, которую банк предлагает в рамках акции «Бизнес ноль»*.

Участниками акции становятся новые клиенты ПСБ — организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые заключают с банком договор расчетно-кассового обслуживания по тарифному плану «Ноль». Для них акция действует до 31 декабря 2024 года.

ПСБ бесплатно устанавливает платежные терминалы, проводит их настройку и обеспечивает непрерывное техническое сопровождение, а также предоставляет бесплатные сим-карты для оборудования. Дополнительно в качестве резервного канала оплаты клиенты банка могут использовать современную технологию SoftPOS. Она позволяет компаниям проводить расчеты с покупателями без специального оборудования, используя смартфон или планшет на платформе Android.

«По данным Центробанка России, доля безналичных платежей в рознице страны превысила 83% по итогам 2023 года и продолжает расти. Новосибирцы также предпочитают безналичные платежи, как наиболее быстрый и удобный способ расчетов, поэтому использование эквайринга становится неотъемлемой частью бизнеса. Со стороны компаний интерес к эквайрингу от ПСБ связан с низкой комиссией и выгодным тарифом на расчетно-кассовое обслуживание. Среди наших новосибирских клиентов услугой эквайринга чаще всего пользуются кафе и рестораны, продуктовые магазины, а также магазины одежды и обуви», — отмечает Анна Коршунова, начальник отдела массового сегмента Сибирского филиала ПСБ.

Отслеживать транзакции с платежных терминалов, подключенных к эквайрингу ПСБ, можно в режиме реального времени в личном кабинете для бизнеса в интернет-банке и мобильном приложении.

Получить подробную информацию и оставить заявку на подключение эквайринга можно на сайте ПСБ или лично в офисе банка.

Офис ПСБ в Новосибирске:

г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 37а.

* Акция «Бизнес ноль» проводится ПАО «Промсвязьбанк» в период с 25 апреля 2022 г. по 31 декабря 2024 г. (включительно). В период проведения акции комиссионное вознаграждение банка за осуществление расчетов по договору торгового эквайринга и (или) интернет-эквайринга составляет 0,9% от оборота за календарный месяц независимо от вида деятельности компании при открытии расчетного счета в ПAO «Промсвязьбанк» по тарифу «Ноль». Акция действует для клиентов – юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленной законодательством Российской Федерации частной практикой, относящиеся к сегментам «Малый бизнес» и «Средний бизнес», которые не имели в период за 6 (шесть) календарных месяцев до начала периода проведения акции расчетного счета в ПAO «Промсвязьбанк». При обороте по торговому эквайрингу в сумме от 0 до 200 000 руб. за календарный месяц с использованием POS-терминала дополнительно взимается ежемесячная фиксированная комиссия в размере 1990 руб. Комиссия взимается кратно количеству терминалов, по которым не будет выполнено условие о сумме оборота. После завершения акции дальнейшее расчетно-кассовое обслуживание клиента ведется по тарифу «Ноль», обслуживание клиента по торговому и интернет-эквайрингу осуществляется в соответствии с условиями договора торгового и (или) интернет-эквайринга. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. ПAO «Промсвязьбанк».

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