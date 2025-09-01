ПСБ внедрил российские технологии для распознавания QR-кодов и номеров телефонов в интернет-банке

В интернет-банке ПСБ для физических лиц теперь доступен сканер QR-кодов, созданный на основе технологии российской компании Smart Engines. Это нововведение позволяет владельцам смартфонов на платформах Android и iOS быстро и легко совершать платежи и переводы, используя мобильный браузер. Технология Smart Engines, интегрированная в интернет-банк ПСБ, способна распознавать любые QR-коды, даже если они повреждены, обрезаны или находятся в условиях недостаточной освещенности.

Просто отсканировав QR-код с экрана или бумажного носителя, клиенты могут моментально оплачивать коммунальные услуги, налоги, штрафы и совершать покупки в различных торговых точках.

Для совершения оплаты через QR-код клиенту достаточно войти в интернет-банк и выбрать соответствующую функцию в разделе платежей. Камера телефона автоматически распознает реквизиты платежа, после чего клиенту останется только проверить информацию и подтвердить операцию. Кроме того, с помощью QR-кода можно быстро перевести деньги по номеру карты или телефона, нажав на значок сканера в разделе переводов. При этом можно считать номер карты или телефона, даже если они написаны от руки.

Алгоритмы искусственного интеллекта, разработанные Smart Engines, позволяют распознавать всю информацию о платеже непосредственно в интернет-банке пользователя с помощью технологии WebAssembly. Это обеспечивает надежную защиту данных клиента и исключает их передачу сторонним сервисам.

По словам Сергея Матвеева, вице-президента – директора департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ, QR-коды стали важной частью повседневной жизни, а количество и объемы транзакций с их использованием постоянно растут. Он также отметил, что за первое полугодие текущего года число платежей по QR-кодам среди клиентов ПСБ увеличилось примерно на 20%. Сергей Матвеев уверен, что новое решение, обеспечивающее быструю оплату даже при низком качестве изображения QR-кода, сделает расчеты с мобильных устройств еще более доступными и удобными для клиентов банка.