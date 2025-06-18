ПСБ запускает вклад «Драгоценный» с возможностью инвестиций в драгметаллы

ПСБ представляет обновленный ассортимент сберегательных решений для частных лиц, предлагая новый вклад «Драгоценный», сочетающий в себе вклад и приобретение драгоценных металлов (золота или серебра).

Клиенты, инвестировавшие в обезличенное золото или серебро на металлический счет на сумму, превышающую 50 000 рублей, получают возможность открыть вклад на аналогичную сумму с повышенной процентной ставкой, достигающей 20,5% годовых.

Наиболее выгодные условия предлагаются при размещении средств на полгода, при размещении на три месяца ставка составляет 20%, а на год – 19%.

— Сохраняющаяся высокая сберегательная активность клиентов и их интерес к инновационным способам увеличения и диверсификации капитала побуждают нас к развитию. Учитывая востребованность инвестиций в драгоценные металлы, мы расширяем спектр сберегательных инструментов, предлагая вкладчикам комбинированный продукт с привлекательной ставкой 20,5% годовых и потенциалом заработка на увеличении стоимости золота и серебра, с возможностью фиксации прибыли в любой момент. Этот продукт станет отличным решением для тех, кто стремится к диверсификации, защите от инфляции и валютных рисков, — прокомментировал Юрий Латанов, руководитель управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ.

Приобрести драгоценные металлы и оформить вклад можно в любом отделении ПСБ, а также через мобильное приложение или онлайн-банк.

Дисклеймер:

Ставка 20,5% годовых по вкладу «Драгоценный» действует при размещении вклада на сумму от 50 000 ₽ на срок 181 дней при одновременной покупке и зачислении на обезличенный металлический счет в банке драгоценного металла (золото, серебро). Минимальная гарантированная ставка — 19,0% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 17.06.2025. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России № 3251 от 01.04.2025.