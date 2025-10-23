ПСБ запустил чат-бот для физлиц в отечественном мессенджере MAX

В ПСБ реализован удаленный доступ к банковским услугам для частных лиц через отечественный мессенджер MAX. Теперь клиенты могут получать консультации по банковским продуктам и услугам через чат-бот, что позволяет избежать звонков в колл-центр или посещений офиса. В перспективе станет возможным проведение ключевых банковских операций непосредственно в мессенджере.

На первом этапе чат-бот ПСБ предлагает информационные услуги, включая консультации по условиям получения потребительских займов и платежных карт, управлению категориями возврата средств, навигации и возможностям мобильного приложения банка и многое другое. В настоящее время чат-бот банка предоставляет консультационную поддержку по более чем сотне различных вопросов.

Андрей Кардаков, начальник управления развития экосистем цифрового бизнеса ПСБ, подчеркнул, что банк стремится предоставлять качественное обслуживание во всех каналах, уделяя особое внимание онлайн-сервисам как наиболее удобным и востребованным у клиентов. Благодаря внедрению современных цифровых технологий в процессы интеграции, ПСБ расширяет возможности и переносит обслуживание розничных клиентов в популярную среду общения – мессенджеры. Интеграция с новой российской платформой обеспечит клиентам ПСБ оперативный и безопасный доступ к широкому спектру финансовых услуг в защищенном цифровом пространстве.