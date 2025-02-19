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ПСБ значительно увеличил число зарплатных клиентов в Новосибирской области

  • 19/02/2025, 09:15
ПСБ значительно увеличил число зарплатных клиентов в Новосибирской области
В январе 2025 года их количество выросло на 30% по сравнению с тем же месяцем 2024 года.

Этот рост был достигнут благодаря подключению региональных компаний, работающих в области ОПК, производственной и пищевой индустрии, а также в торговле, к зарплатному проекту банка.

Работодатели из Новосибирска выбирают зарплатный проект ПСБ по нескольким причинам. В первую очередь, это простота подключения. Банк максимально упростил процесс: заключение договора осуществляется онлайн без необходимости посещать офис и занимает не более 10 минут. Эта возможность доступна всем клиентам PSB Corporate.

Держатели зарплатных карт также получают выгоду от программы лояльности, предлагающей ряд преимуществ. Например, расширен лимит на бескомиссионное снятие наличных в сторонних банкоматах, предлагаются выгодные условия для получения или рефинансирования кредитов, а также повышенный кешбэк.

— Наши зарплатные программы, наряду с бесплатным обслуживанием карт, предоставляют сотрудникам новосибирских предприятий доступ к множеству финансовых привилегий. Увеличение пользователей зарплатных карт ПСБ говорит о доверии клиентов к нашему продукту, — прокомментировал Денис Голубев, вице-президент — управляющий Сибирским филиалом банка.

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Фото: freepik.com/Автор: halayalex 

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ПСБ зарплатный проект


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