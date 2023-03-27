Пятиклассник приковал себя цепью к столбу у школы и потребовал конфет

В Нижнем Новгороде школьник пришел к зданию школы во время каникул, приковал себя к столбу цепью и потребовал отдать ему конфеты, пишет Telegram-канал Ni Mash.

Ученик простоял прикованным к столбу около 20 минут, игнорируя просьбы бабушки и учителей освободить себя. Очевидцы вызвали сотрудников полиции, которые и сняли оковы с ребенка.

Отмечается, что в январе мальчика поставили на учет и перевели на домашнее обучение, однако он продолжает ходить в образовательное учреждение.

Ранее редакция сообщала, что группа молодых людей с игрушечным пистолетом отняли у мужчины 300 тыс. рублей.

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