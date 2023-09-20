Районы Новосибирска для проживания: как выбрать лучший для себя?

Ежегодно этот район прирастает современными жилыми комплексами. Один из объектов в этой локации, отвечающий основным требованиям даже самого искушенного покупателя, — «Расцветай на Авиастроителей». На приобретение жилья в нем сейчас действует специальное предложение — ипотека от 1,9%*.

Покупая квартиру, вместе с квадратными метрами потребитель выбирает образ жизни. Удобная транспортная развязка, развитая социальная инфраструктура, зеленые зоны, хорошая экология — основные факторы, определяющие, благоприятен ли район для жизни.

Дзержинский район соответствует всем вышеупомянутым критериям. Близость к центру, станции метро, развитая трамвайная сеть, которая позволяет добраться в нужное место без пробок. Изюминка района, его достопримечательность, центр притяжения — парк «Березовая роща» — любимое место новосибирцев и гостей города.

В районе хорошая база школьного и дошкольного образования. До 2030 года запланировано построить девять детских садов более чем на 1800 мест. В 2022-2023 учебном году в школах дополнительно открыты специализированные классы естественно-научного, инженерного, медицинского, IT—направления и профильные правоохранительные классы. Один из масштабных проектов — строительство школы №57. Пятиэтажную новую школу на 825 мест очень ждут в микрорайоне Авиастроителей, ее ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

В Дзержинском районе новосибирский застройщик возводит жилой комплекс «Расцветай на Авиастроителей». Он состоит из трех корпусов переменной этажности — от 9 до 25 этажей и образует уютный, закрытый двор. Объект ГК «Расцветай» сформирует новую доминанту в этой уютной локации. Стильные фасады строгих линий с архитектурной подсветкой и увеличенной площадью остекления в сочетании с масштабом проекта делают этот дом заметным. Для комфорта жителей — бесшумные скоростные лифты, теплый подземный паркинг, подъездные холлы, выполненные по авторскому дизайн-проекту, видовые квартиры и современные планировочные решения.

Офисы продаж:

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Авиастройтелей, 3/2

тел. +7 (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

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*В рамках программы «Дисконт на период строительства»: «Семейная ипотека» — от 1,9%; по программе ипотеки с господдержкой — от 3,9%. Распространяется на жилой комплекс «Расцветай на Авиастроителей»». Срок кредита — до 30 лет. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Предложение действует с 01.09.23 по 30.09.23 года либо до изменения Банком условий кредитования.

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