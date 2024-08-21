«Расцветай на Бугринской роще»: квартиры на берегу Оби от 4,45 млн рублей*

Удобное расположение приводит в баланс работу и отдых. Вблизи — три остановки общественного транспорта, одна из которых трамвайная: до станции метро «Площадь Маркса» можно доехать за 13 минут.

Инфраструктура места закрывает все ежедневные потребности новоселов. В пешей доступности — четыре детских сада и три школы.

Каждый день начинать с пробежки, устраивать семейные ужины на свежем воздухе, прогуливаться перед сном, проводить время в уютных беседках на берегу Оби, заниматься спортом на оборудованных площадках — это неотъемлемая часть сценария жизни в «Расцветай на Бугринской роще», ведь парк культуры и отдыха «Бугринская роща» находится в пяти минутах ходьбы от новостройки.

Еще одно знаковое место, формирующее образ жизни локации, — ТЦ «Мега», до которого можно дойти за 15 минут. Соседство с одним из крупных торговых центров Новосибирска позволяет жить более комфортно: быстро совершать необходимые покупки в одном месте, не тратить время на проезд, а также иметь рядом локацию, где можно отдохнуть всей семьей.

Подробности в офисах продаж ГК «Расцветай»:

+7 (383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

гкрасцветай.рф

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*Стоимость указана на момент публикации.