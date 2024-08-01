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«Расцветай на Бугринской роще»: квартиры на берегу Оби от 5280 рублей в месяц

  • 01/08/2024, 13:22
«Расцветай на Бугринской роще»: квартиры на берегу Оби от 5280 рублей в месяц
Известный новосибирский застройщик открывает продажи в новом проекте — «Расцветай на Бугринской роще». Срок сдачи — 4 квартал 2025 года.

ГК «Расцветай» возводит на берегу Оби 24–х этажный монолитно-кирпичный дом. Эта локация способствует отдыху и спокойствию, но в то же время позволяет жить в активном деловом ритме Новосибирска. Удобное расположение «Расцветай на Бугринской роще» приводит в баланс работу и отдых. Вблизи три остановки общественного транспорта, одна из которых трамвайная, на этом виде транспорта до метро «Площадь Маркса» можно доехать за 13 минут. Автомобилистам избежать пробок позволит удобный выезд на Бугринский мост, который соединяет между собой Кировский, Первомайский и Октябрьский районы.

Инфраструктура места закрывает все ежедневные потребности новоселов. В пешей доступности четыре детских сада: № 346, 461, 455, 444; три школы: № 49, 192, 196. Это безопасно и удобно, так как родителям и детям не придется тратить много времени на дорогу. Также рядом сетевые продуктовые магазины «Пятерочка», «Ярче!», «Монетка», «Мария Ра», поликлиники и медицинские центры.

«Расцветай на Бугринской роще»: квартиры на берегу Оби от 5280 рублей в месяц

Еще одно достоинство локации спортивные секции, расположенные в шаговой доступности от «Расцветай на Бугринской роще». Теннисный корт, лыжная база, футбольный клуб, студия фитнеса — все это создает условия для регулярной физической активности.

Каждый день начинать с пробежки, устраивать семейные ужины на свежем воздухе, прогуливаться перед сном, проводить время в уютных беседках на берегу Оби, заниматься спортом на оборудованных площадках, принимать участие в городских мероприятиях — это неотъемлемая часть сценария жизни в «Расцветай на Бугринской роще», ведь парк культуры и отдыха «Бугринская роща» находится в пяти минутах ходьбы от новостройки.

Еще одно знаковое место, формирующее образ жизни локации, ТЦ «Мега», до которого можно дойти за 15 минут. Соседство с одним из крупных торговых центров Новосибирска позволяет жить более комфортно – быстро совершать необходимые покупки в одном месте, не тратить время на проезд, а также иметь под рукой локацию, где можно отдохнуть всей семьей.

Красивый рассвет или яркий закат — «Расцветай на Бугринской роще» преподносит десятки поводов обратить внимание на видовые характеристики новостройки. Более 70% квартир спроектировано с видами на реку, одно из самых романтичных мест города — Бугринский мост и на правобережье Новосибирска.

«Расцветай на Бугринской роще»: квартиры на берегу Оби от 5280 рублей в месяц

В «Расцветай на Бугринской роще» расположено по восемь квартир на этаже, благодаря чему в доме создается уютная приватная атмосфера. В квартирографии проекта представлено жилье от 30 кв.м до 70 кв.м.

Места общего пользования «Расцветай на Бугринской роще» — не просто элемент дома, это часть жилой среды с атмосферой уюта и комфорта. Лаконичный дизайн, стильное освещение, стеклянные входные группы, которые пропускают много естественного света, что дает ощущение простора и безопасности.

Квартиры в «Расцветай на Бугринской роще» можно приобрести по специальной программе — «легкотека», в рамках которой ежемесячный платеж до ввода дома в эксплуатацию будет от 5 280 рублей*

РасцветайПодробности в офисах продаж ГК «Расцветай»:
+7(383) 255-00-83
ул. Орджоникидзе, 23
гкрасцветай.рф
 VK
Телеграм-канал

Застройщик: ООО СЗ «СТРОЙТЕХ». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

*Подробности по телефону: 255-00-83. Стоимость квартиры — 3,6 млн рублей. Цена указана на момент публикации. Ипотечная программа ПАО «Сбербанк». Первоначальный взнос – 20,1% (723,6 тыс. рублей). Срок ипотечного кредита – 30 лет. Полная стоимость кредита — от 21,12–23,829%. Расчет производился по рыночной ставке – 22 %.  Первая часть платежа до ввода дома в эксплуатацию (4 кв. 2025 года) рассчитывается 10% от суммы «тела кредита» – 2,87 млн рублей.  Ежемесячный платеж – 5 280 рублей. Вторая часть платежа рассчитывается 90% «тела кредита» –2,59 млн рублей. Ежемесячный платеж – 52 810,00 рублей. Сумма кредита от 360 тыс. до 100 млн рублей. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на http://www.sberbank.ru/ru/person/persons Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. При условии страхования жизни и имущества ПАО «Сбербанк». Срок действия акции до 31.08.2024 года. 

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Фото предоставлены рекламодателем

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирск квартиры от застройщика


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