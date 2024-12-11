«Расцветай на Бугринской роще»: место, где в Новосибирске красивые закаты и рассветы

В «Расцветай на Бугринской роще» открываются панорамные виды на Обь и урбанистический пейзаж правобережья Новосибирска. Жизнь рядом с рекой приятна еще и тем, что в жаркие летние месяцы она станет источником прохлады, а увлажнение воздуха будет способствовать его очищению от смога и пыли.

Локация «Расцветай на Бугринской роще» способствует отдыху и спокойствию, но в то же время позволяет жить в активном деловом ритме Новосибирска. Удобное расположение «Расцветай на Бугринской роще» приводит в баланс работу и отдых. Вблизи — три остановки общественного транспорта, одна из которых трамвайная. На трамвае можно доехать до станции метро «Площадь Маркса» за 13 минут. Автомобилистам избежать пробок позволит удобный выезд на Бугринский мост, который соединяет между собой Кировский, Первомайский и Октябрьский районы.

Сложившаяся инфраструктура места делает жизнь в «Расцветай на Бугринской роще» комфортной для всей семьи. В пешей доступности — четыре детских сада: №346, №461, №455, №444; три школы №49, №192, №196. Это безопасно и удобно, так как родителям и детям, не придется тратить много времени на дорогу. Рядом есть сетевые продуктовые магазины: «Пятерочка», «Ярче!», «Монетка», «Мария Ра», а также поликлиники и медицинские центры. Неподалеку — парк культуры и отдыха «Бугринская роща», где можно на оборудованных площадках заниматься спортом, проводить время в уютных беседках на берегу Оби и принимать участие в городских мероприятиях.

Еще одно знаковое место, формирующее образ жизни локации — ТЦ «Мега», до которого можно дойти за 15 минут. Соседство с одним из крупных торговых центров Новосибирска позволяет жить более комфортно — быстро совершать необходимые покупки в одном месте, не тратить время на проезд, а также иметь под рукой пространство, где можно отдохнуть всей семьей.

Подробности — в офисах продаж ГК «Расцветай»:

+7 (383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

гкрасцветай.рф

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