«Расцветай на Дуси Ковальчук»: комфортная жизнь в нескольких минутах ходьбы от площади Калинина

Один из проектов в этой локации ГК «Расцветай» — «Расцветай на Дуси Ковальчук», где будет комфортно как людям с высокой деловой активностью, так и тем, кто предпочитает размеренный темп жизни.
Жилой комплекс расположен в 3 минутах ходьбы от остановки общественного транспорта, рядом — удобный выезд на одну из крупнейших транспортных магистралей Новосибирска — улицу Дуси Ковальчук, за 15 минут можно дойти до станции метро «Заельцовская» и площади Калинина, откуда ходят более 20 маршрутов общественного транспорта, благодаря чему можно быстро добраться в любую точку города. При этом «Расцветай на Дуси Ковальчук» находится внутри квартала, вдали от оживленных магистралей и рядом с зеленым массивом Ельцовского парка. Такое местоположение — возможность жить одновременно рядом с одной из ключевых транспортных развязок Новосибирска и в уединенной, приватной локации.
С верхних этажей проекта ГК «Расцветай» открываются впечатляющие видовые характеристики на живописное природное окружение и современный урбанистический пейзаж.
В «Расцветай на Дуси Ковальчук» будет комфортно семьям с детьми. Образовательные учреждения рядом с домом — удобно для родителей и безопасно для детей. В радиусе 500 метров есть школы и детские сады. Кроме того, в шаговой доступности с «Расцветай на Дуси Ковальчук» находятся два крупных вуза города: Новосибирский медицинский университет и Сибирский государственный университет путей сообщения.
Для жильцов с авто в «Расцветай на Дуси Ковальчук» предусмотрен трехуровневый подземный паркинг.
Офисы продаж ГК «Расцветай»:
+7 (383) 255-00-83
ул. Орджоникидзе, 23
ул. Красный проспект, 165
гкрасцветай.рф
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