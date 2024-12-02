«Расцветай на Кропоткина»: квартиры с видом на Ельцовский парк и Красный проспект

Если вы мечтали о квартире на верхнем этаже, окна которой выходят на зеленый массив парковой зоны или на урбанистическую панораму Новосибирска, то вам подойдет квартал комфорт-класса «Расцветай на Кропоткина». Сейчас застройщик открыл продажу видовых квартир.

Близость к развитой социальной и транспортной инфраструктуре центра и Ельцовскому парку делает «Расцветай на Кропоткина» престижным и конкурентоспособным на рынке недвижимости Новосибирска. В 15 минутах ходьбы от нового проекта застройщика — станция метро «Гагаринская», в 18 минутах — «Заельцовская» и в трех — остановка общественного транспорта. В шаговой доступности от квартала находятся семь детских садов, шесть школ, два университета, крупные торговые центры, рестораны, кафе, салоны красоты, медицинские центры, поликлиники, аптеки. Жилье в этой локации и с таким окружением всегда пользуется спросом: квартиру будет легче продать или сдать.

Дополнительным фактором, влияющим на спрос, станет красивый вид из окна. В большей части квартир «Расцветай на Кропоткина» окна выходят на зеленый массив Ельцовского парка. Такой пейзаж снимает усталость, помогает разгрузить мозг и благотворно влияет на эмоциональное состояние человека. К тому же подобный вид вдохновляет на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. А те, кто предпочитает природе вечное движение большого города, могут выбрать жилье в «Расцветай на Кропоткина» с видом на урбанистический пейзаж Красного проспекта или Кропоткинского жилмассива. Такие панорамы наполняют энергией и позволяют чувствовать себя в центре событий, а вечерние огни добавляют романтики в повседневную жизнь.

Территория «Расцветай на Кропоткина» плавно переходит в Ельцовский парк с прогулочной экотропой. Новоселы получают возможность отдыхать, гулять с детьми и заниматься спортом рядом с домом. Индивидуальный проект благоустройства придомовой территории с ландшафтным дизайном продолжает «зеленую» тему и подчеркивает соседство «Расцветай на Кропоткина» с парком.

Квартал «Расцветай на Кропоткина» — комфорт и функциональность в каждой детали. Просторные подъездные холлы, выполненные по индивидуальному дизайн-проекту из современных качественных материалов, формируют определенный уровень жизни. Светлые оттенки керамогранита под натуральный камень, текстура дерева, прозрачные входные группы, наполняющие пространство естественным светом, подчеркивают единение с природой и создают стильную, комфортную атмосферу.