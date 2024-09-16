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«Расцветай на Кропоткина»: жизнь в окружении природы с городским комфортом

  • 16/09/2024, 12:50
«Расцветай на Кропоткина»: жизнь в окружении природы с городским комфортом
ГК «Расцветай» открыла продажи в новом квартале комфорт-класса «Расцветай на Кропоткина». Стоимость квартир — от 4,6 млн рублей.

Квартал комфорт-класса «Расцветай на Кропоткина» возводится в Заельцовском районе Новосибирска. Три современных 22-этажных дома расположены рядом с Ельцовским парком, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Гагаринская», 18 минут пешком — до «Заельцовской» и три минуты —  до остановки общественного транспорта.

Заельцовский — район со сложившейся инфраструктурой и один из самых зеленых в Новосибирске. Локация «Расцветай на Кропоткина» удачно соединяет все преимущества этого места: близость парка и комфорт развитого района. В шаговой доступности от квартала — семь детских садов, шесть школ, два университета, крупные торговые центры, рестораны, кафе, салоны красоты, медицинские центры, поликлиники, аптеки.

— Заельцовский — район, приближенный к центру. А недвижимость рядом с центром растет в цене быстрее рынка. Наиболее престижная локация — участки, прилегающие к станции метро «Заельцовская», вблизи площади Калинина. С точки зрения транспортной доступности это очень удобное место. Для людей, которые устали от пробок, оно очень привлекательно. Здесь конечная станция метро, отсюда ходят более 20 маршрутов общественного транспорта, благодаря чему можно быстро добраться в любую точку города, — рассказывает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

«Расцветай на Кропоткина»: жизнь в окружении природы с городским комфортомтый двор без машин и уютное безопасное придомовое пространство.

В «Расцветай на Кропоткина» закрытый двор без машин и уютное безопасное придомовое пространство.

Территория «Расцветай на Кропоткина» плавно переходит в Ельцовский парк с прогулочной экотропой. Новоселы получают красивые виды из окон, возможность отдыхать, гулять с детьми и заниматься спортом рядом с домом. Преимущества нового квартала ГК «Расцветай» — закрытый двор без машин и уютное, безопасное придомовое пространство. Чтобы подчеркнуть соседство с парковой зоной, ГК «Расцветай» разработал индивидуальный проект благоустройства придомовой территории с ландшафтным дизайном и наполнением, тем самым продолжая «зеленую» и экологичную тему.

Квартал «Расцветай на Кропоткина» — комфорт и функциональность в каждой детали. Просторные подъездные холлы, выполненные по индивидуальному дизайн-проекту из современных качественных материалов, формируют определенный уровень жизни. Светлые оттенки керамогранита под натуральный камень, текстура дерева, прозрачные входные группы, наполняющие пространство естественным светом, подчеркивают единение с природой и создают стильную, комфортную атмосферу.

«Расцветай на Кропоткина»: жизнь в окружении природы с городским комфортомтый двор без машин и уютное безопасное придомовое пространство

Просторные подъездные холлы в «Расцветай на Кропоткина», выполненные по индивидуальному дизайн-проекту из современных качественных материалов.

Двухуровневый подземный паркинг, куда можно спуститься на лифте, не выходя улицу — также неотъемлемый атрибут комфорта и безопасности. В «Расцветай на Кропоткина» предусмотрены оборудованные машиноместа, где автомобили находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

Выразительная архитектура, зеленые дворы без машин, близость парку и развитой инфраструктуре центра делают «Расцветай на Кропоткина» престижным и конкурентоспособным на рынке недвижимости Новосибирска.

РасцветайПодробности в офисах продаж ГК «Расцветай»:
+7 (383) 255-00-83
ул. Орджоникидзе, 23
гкрасцветай.рф
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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска квартиры от застройщика


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