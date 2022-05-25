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Ребенок случайно застрелил одноклассника из отцовского ружья

  • 25/05/2022, 16:18
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Ребенок случайно застрелил одноклассника из отцовского ружья
Мальчика с ранением доставили в больницу, где он скончался.

В городе Лесосибирск Красноярского края десятилетний мальчик случайно застрелил своего друга из отцовского карабина, сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

— По данным следствия, вечером 24 мая 10-летний мальчик достал из отцовского сейфа карабин, чтобы показать его своему однокласснику, по неосторожности он произвёл выстрел в сторону, где находился его приятель. С ранением в области брюшной полости ребенка доставили в фельдшерский пункт, где, несмотря на оказываемую помощь, мальчик скончался, — говорится в сообщении.

По указанию прокурора Лесосибирска дознаватель полиции возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия).

— Учитывая обстоятельства совершенного преступления, определенную сложность расследования, прокурор изъял уголовное дело из производства дознавателя и передал для дальнейшего расследования в следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Прокуратура организовала проверку поэтому делу. Расследование находится на контроле у прокурора Красноярского края.

Фото с сайта прокуратуры Красноярского края

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Рубрики :

Регионы: Красноярский край

Теги : ЧП прокуратура


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