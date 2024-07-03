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Регина Бакшун: Бизнес разочарован в налоговой амнистии

Автор: Юлия Данилова
  • 03/07/2024, 13:55
Регина Бакшун, руководитель налоговой и корпоративной практики адвокатского бюро «Гребнева и партнеры»
Но при этом уже активно вписывает поправки в свою деятельность.

Руководитель налоговой и корпоративной практики адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Регина Бакшун рассказала Infopro54 о том, к чему нужно готовиться бизнесу в связи с корректировками в налоговом законодательстве.

Поблажек ждать не стоит

— Регина, предложения по изменениям налогового законодательства внесены в Госдуму. Судя по скорости, с которой они прошли предварительные инстанции, вероятность, что их примут в ближайшее время, велика. А значит, бизнесу уже сейчас нужно вписывать эти законы в свою деятельность.

— Скорость принятия решений о внесении изменений в налоговое законодательство, действительно, очень большая. При этом мне бы хотелось отметить ответственность бизнеса. Большинство клиентов, с которыми мы работаем, очень внимательно следят за всеми изменениями в налоговом законодательстве. Мы с каждым находимся на связи, так как еще до официальной публикации предлагаемых поправок в определенных кругах уже обсуждались изменения, которые предполагалось учесть в законопроекте.

Не исключаю, что в итоге законопроект претерпит определенные изменения. Сегодня многие эксперты высказываются о том, что в поправках есть расплывчатые понятия, есть много вопросов, касающихся дробления бизнеса, НДС на упрощенке, поэтому, я думаю, что нужно подождать финальной редакции законопроекта.

— Какие предложения, внесенные в законопроект, на ваш взгляд, могут быть скорректированы?

— Поблажек точно ждать не стоит. Сейчас идут обсуждения, касающиеся формулировок. К сожалению, в законопроекте пока есть ряд норм, которые ты читаешь и понимаешь, что их можно применять как угодно: хоть в пользу налогоплательщика, хоть против него. Чтобы не было разночтений и чтобы все участники рынка четко понимали правила игры, должны быть понятные однозначные формулировки.

Налоговое бремя на бизнес увеличивается

— Можете проанализировать, как скажется введение дифференцированной шкалы НДФЛ на деятельности компаний? Как к этому подготовиться бизнесу? Есть ли риски увода в «тень» части зарплат, чтобы вписаться в прогрессивную шкалу?

— В нашем регионе повышение НДФЛ мало кого затронет, так как большая часть зарплат у нас все-таки находится ниже того уровня, который предполагает введение прогрессивной шкалы налогообложения. Эти корректировки ощутят на себе топ-менеджеры крупных компаний, айтишники, так как большинство из них уже зарабатывают по повышенной шкале.

Что касается увода зарплат в «тень». Хочу напомнить, что в последние годы налоговые органы целенаправленно работали с предпринимателями для обеления заработных плат. Бизнесу предлагали разного рода льготы, понижали страховые взносы, лишь бы он выводил зарплаты в «белое пространство». Я не думаю, что из-за введения дифференцированной шкалы все вновь уйдут в «серую зону», в конвертные схемы, поэтому вряд ли эта корректировка сильно ударит по поступлению в бюджет НДФЛ. Однако злоупотребления со стороны предпринимателей, безусловно, могут быть, так как в совокупности налоговое бремя на бизнес сегодня увеличивается, и какой-то поддержки от государства мы здесь, к сожалению, не видим.

— Наблюдаете ли уже последствия предстоящего изменения порога по налогу на дивиденды? На что нужно обращать внимание бизнесу, чтобы не попасть под проверки ФНС?

— Сегодня бизнесу на все нужно обращать внимание. Налоговая и так давно задавалась вопросом: почему предприниматели не получают дивиденды, не выплачивают их себе, а каким-то образом, «серыми схемами» вытаскивают деньги из бизнеса. Но если судить из моего опыта, выездных проверок, связанных с выплатой дивидендов, было немного. Напомню, что не только дивиденды могут быть основанием для выездных налоговых проверок. Скорее, речь идет о доначислениях, переквалификации сделок и т.д.

В целом считаю, что ужесточение по налогу на дивиденды в тот период, когда мы еще не договорились, еще не вывели бизнес полностью в «белую» плоскость в этой части, может привести к более творческому подходу предпринимателей к получению дивидендов.

— Минфин предлагает повысить ставку налога на прибыль на 5%: с 20 до 25%. Какие изменений для бизнеса ожидаете?

— С налогом на прибыль все гораздо проще, чем с другими наметившимися корректировками в налоговое законодательство. Если мы посмотрим статистику за последние несколько лет по доначислениям по налогу на прибыль, то, несмотря на ужесточение налогового контроля, можно сделать вывод: какого-то взрыва нет. Увеличение на 5%, думаю, не приведет к большим злоупотреблениям, предприниматели с этим справятся.

— Как скажется на высокотехнологичных отраслях повышение коэффициента учета НИОКР при определении базы по налогу на прибыль?

— С НИОКР ситуация в принципе очень интересная, так как налоговые органы к нему относятся крайне внимательно. Думаю, что нагрузка на компании, которые работают по подобным контрактам, будет повышена, а контроль за их работой еще больше усилится. От бизнеса работа с НИОКРами всегда требовала особого внимания по налоговым обязательствам. Уверена, что сейчас поле для работы налоговых консультантов здесь станет еще больше.

— Согласно предложению Минфина, организации, чей оборот превышает 60 млн рублей в год, обяжут платить НДС. Ожидаете ли вы новой волны дроблений бизнеса?

— Мы пока до конца не понимаем, как будет работать НДС в новой системе. Я не исключаю, что будут злоупотребления из-за роста нагрузки на малый бизнес. К сожалению, это вынуждает определенную категорию предпринимателей уходить в более «серую» зону. Налоговые органы, налоговые консультанты много лет боролись с дроблением, объясняли, почему не нужно переходить на какие-то нелегальные схемы ведения бизнеса. А сейчас, по сути, определенную категорию предпринимателей вновь подводят к тому, что выгоднее дробиться. На мой взгляд, мы получим именно такую реакцию от бизнеса на данную поправку в налоговое законодательство.

— Кому будет выгодно выбрать систему с правом и без права вычета НДС?

— Тут нужно будет проанализировать объем расходов, входящего НДС, количество контрагентов с НДС, которых вы можете принять к вычету. Для этого в компании привлекают специалистов, просчитывающих, на какой системе налогообложения вам будет выгоднее работать, и дающих свои рекомендации.

— Ставка по налогу на прибыль для IT-компаний увеличивается с 0 до 5%. Готов ли IT-бизнес к этому?

— Я думаю, что готов. Во-первых, их доходы в последнее время позволяют вполне безболезненно пережить увеличение налога на прибыль с 0 до 5%. Могли бы поднять и как всем — до 25%, но этого, к счастью, не произошло. ИТ-сектор у нас по-прежнему остается привилегированным, государство обращает на него особое внимание и заботится о нем.

Температура повышается

— Наблюдаете ли вы рост спроса со стороны компании за налоговыми консультациями, чтобы подготовиться к изменениям в налоговом законодательстве?

— Конечно, причем это устойчивая тенденция, не завязанная на те корректировки, которые мы сегодня обсуждаем. Последние нескольких лет предприниматели предпочитают не ждать налоговый орган с проверкой, а сделать так, чтобы минимизировать риски такой встречи.

У нас в работе было и есть достаточно много проектов, связанных с обелением бизнеса, нацеленных на повышение управляемости бизнеса, а также его стоимости.

Однако, думаю, что с нововведениями в налоговом законодательстве популярность налоговых консультантов только вырастет.

— Как, по вашим оценкам, изменения в законодательстве скажутся на новосибирском бизнесе в целом? Появления каких рисков вы ожидаете?

— Безусловно, они окажут очень сильное влияние. Тут даже не нужно ходить к специалисту, чтобы дать прогноз: температура повышается. Это уже очень хорошо заметно. Все-таки упрощенная система предполагала облегчение ведения бухгалтерского учета, облегчение налогового времени, а то, что мы наблюдаем на сегодняшний день, предполагает, что налоговая нагрузка на бизнес будет увеличиваться.

Параллельно мы наблюдаем рост спроса на услуги налоговых консультантов со стороны предпринимателей. Многие компании за последние годы «клюнул жареный петух», да не один раз, поэтому они прекрасно понимают: как не бегай от налоговой, она все равно тебя догонит, а иногда она бегает даже быстрее тебя.

К последствиям корректировок в налоговом законодательстве я бы также отнесла рост цен. Предприниматель не будет работать «в минус», поэтому все издержки он будет закладывать в цену товара или услуги.

В целом же хочу сказать, что все предприниматели очень ждали обещанную налоговую амнистию и сейчас объективно разочарованы в анонсированных поправках. Я не видела ни одного предпринимателя, который бы сказал: «Вау, какая классная история». Мы всегда считали, что у амнистии иные цели, но налоговый орган показывает, что подходит к этой теме более креативно, чем предполагали рынок и эксперты.

При этом хочу еще раз подчеркнуть, что налоговые органы развиваются очень быстро, совершенствуют свои системы, поэтому предпринимателям стоит находить баланс: в жизни, в прибыли, в налогах.

Регина Бакшун, руководитель налоговой и корпоративной практик Адвокатского бюро «Гребнева и партнеры». Опыт профессиональной деятельности более 10 лет. Представляет интересы крупных производственных предприятий, ритейла, общественного питания. Основная специализация — налоговое консультирование и споры, сопровождение M&A сделок, корпоративные споры.

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Фото предоставлено пресс-службой Адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», Автор: Светлана Большакова.

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Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : повышение налогов налоговый консультант Налоговая амнистия


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