Регина Дзикавичюте: Ралли на российской бирже уже начинается

Как рассказала территориальный директор «Цифра брокер» в Новосибирске Регина Дзикавичюте, знающие инвесторы разбирают длинные облигации с биржи, наиболее надежные с точки зрения каждого эксперта. Какие ценные бумаги недооценены на российском рынке и что приносит доходность кроме них ― читайте в интервью Infopro54.

Сложный, но продуктивный

— Регина Болеславасовна, с каким результатом ваша компания заканчивает 2025 год? Выполнены ли поставленные задачи в целом по России, по Новосибирской области?

— Год был сложным, но, как и всегда, продуктивным. Мы значительно укрепили наши позиции в качестве одного из лидеров брокерского рынка. Недавно наша компания стала лауреатом одной из самых авторитетных премий на финансовом рынке — Investment Leaders Award. «Цифра брокер» признан в этом году «Лучшей инвестиционной компанией для квалифицированных инвесторов».

Мы постоянно разрабатываем и предлагаем нашим клиентам новые возможности и инструменты инвестирования. Многие из этих инструментов уникальные и есть только у нас. К сожалению, поскольку они предназначены для квалифицированных инвесторов, не могу раскрывать подробностей о таких продуктах. Если вы еще не получили статус квалифицированного инвестора, мы расскажем, что для этого нужно.

Что касается Новосибирской области, то наш филиал внес весомый вклад в общие успехи компании. Мы видим колоссальный потенциал в регионе, и 2025 год подтвердил это. Нам удалось увеличить количество клиентов в регионе, а клиентам — размер их активов.

Наше имя — «Цифра брокер» — знакомо большинству новосибирских инвесторов, мы участвуем как партнеры в больших городских мероприятиях, в мероприятиях бизнес-изданий, СМИ, общественных организаций. В новосибирском филиале за 2025 год не все задачи еще выполнены, надеемся, что 2026-й даст больше возможностей.

— Где удалось получить результат выше ожидаемого, за счет чего?

— Объем привлеченных активов клиентов удвоился и продолжает расти. Компания вернула лидирующие позиции в ключевых сегментах, таких как организация первичных размещений акций (IPO) и привлечение капитала через долговой рынок.

Предпочтения инвесторов

— Регина Болеславасовна, как оцениваете интерес к финансовому рынку со стороны новосибирцев? В чем была специфика 2025 года с точки зрения выбора инструментов, активов?

— Новосибирцы традиционно хорошо осведомлены об инвестиционных инструментах. Многие имеют опыт как брокерского обслуживания, так и доверительного управления.

В 2025 году многие новосибирцы интересовались финансовыми инструментами — аналогами банковских депозитов с фиксированным доходом. Это самый популярный запрос.

Также есть спрос на мультивалютные инструменты. Например, на облигации, выплата купонов по которым производится в рублях, но размер привязан к доллару, а также на облигации в юанях. По притоку активов преобладали фонды денежного рынка, паевые фонды и облигации ― как корпоративные, так и государственные.

— Как изменился инвестор на региональном рынке за 2025 год?

— Инвестор привыкает работать с более дальним инвестиционным горизонтам. Активы по-прежнему оцениваются как по доходности (выплата купонов или дивидендов), так и по потенциалу роста его цены на рынке.

В целом инвесторы стремятся к диверсификации своих средств. Практически каждый, у кого есть депозит в банке, также имеет и инвестиционные продукты. Тем не менее, встречаясь с клиентами, с удивлением отмечаю, что о налоговых льготах на российском рынке ценных бумаг знает небольшое количество людей, в том числе про льготы счета ИИС-3.

— Как изменилась стратегия работы компании с инвесторами?

— Стратегия не изменилась. Мы по-прежнему стремимся оказывать полный спектр услуг нашим клиентам. Сфокусированы на долгосрочном партнерстве. Это проявляется в проактивном взаимодействии, регулярных обзорах портфелей, предложениях по ребалансировке и постоянной доступности наших консультантов.

Наш успех — это не только набор продуктов и инструментов, но и команда специалистов. «Цифра» вошла в рейтинги лучших работодателей России по версиям Forbes и РБК.

Для клиентов мы часто проводим небольшие профессиональные конференции, бизнес-завтраки в нашем офисе и, конечно, индивидуальные встречи, где обсуждаем действительно индивидуальный инвестиционный портфель. Наш формат — живое общение, а не только рассылка идей в брокерском приложении, как у многих компаний в индустрии.

Кроме того, в уходящем году мы осуществили значительный блок работ, которые не видно сразу. Это касается таких направлений, как совершенствование онлайн-платформ, усиление информбезопасности и службы поддержки клиентов. Много работы проводятся по взаимодействию с регулятором рынка в части нововведений.

2026 год — новые возможности

— По прогнозам ЦБ, в 2026 году ключевая ставка продолжит снижение. Ожидаете ли вы увеличения притока средств в финансовые инструменты? Как ваша компания готовится к росту спроса?

— Мы всегда готовы. Снижение ставки сделает фондовый рынок более конкурентоспособным по сравнению с рынком вкладов по доходности, это приведет к росту активов в инвестициях. Такая тенденция видна уже сейчас, интересны облигации со сроком погашения более пяти лет. Думаю, инвесторам будут также интересны инструменты, привязанные к валютной доходности. Это помогает избежать рублевой инфляции и диверсифицирует портфель. По акциям тоже неплохие ожидания. Аналитики «Цифра брокер» не исключают предновогоднего ралли на фоне оптимистичных ожиданий в геополитике, в ходе которого индекс Мосбиржи может превысить 2800 пунктов и приблизиться к 3000.

В целом с каждым годом растет число клиентов, которые приходят к нам не только за нашей экспертизой по инвестициям, но и за услугой по управлению всеми активами: это и вклады, и доли в компаниях. Кто-то хочет отдохнуть от ежедневного принятия решений, а кто-то готовит наследство. В некоторых случаях мы формируем фонды под клиента. Для этого у нас есть управляющая компания-партнер.

Каждый год приносит свои уроки и победы, и 2025-й не стал исключением. Я хочу поблагодарить наших клиентов за доверие и плодотворное сотрудничество, которое позволило нам вместе наращивать активы. Остальным желаю принять правильное финансовое решение и открыть брокерский счет в «Цифра брокер». Нам есть что предложить. Пусть 2026 год станет для вас временем успешных инвестиций и значительного прироста капитала!

