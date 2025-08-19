Рекламодателям

Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr

Эксперты аналитического центра особо отметили, что Уралсиб реализует целый ряд программ, обеспечивающих возможности карьерного роста и развития персонала.

15 августа 2025 года аналитический центр «БизнесДром» в очередной раз подтвердил рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб на наивысшем уровне А.hr.

Эксперты аналитического центра особо отметили, что Уралсиб реализует целый ряд программ, обеспечивающих возможности карьерного роста и развития персонала. У сотрудников есть возможность за счет работодателя повысить свою квалификацию, пройти мастер-классы и тренинги по развитию деловых навыков.

На постоянной основе действуют программы очного и дистанционного обучения – как на внутренних ресурсах банка, так и с привлечением внешних тренеров. В качестве позитивных факторов, влияющих на уровень рейтинга отмечена очень высокая доля сотрудников банка, прошедших обучение за последние 12 месяцев – более 85%.

В организации есть практика премирования сотрудников, действует система индексации заработной платы в зависимости от личной результативности и профессиональных достижений. Корпоративный социальный пакет Банка Уралсиб включает в себя ДМС и бонусы, например, компенсацию расходов на занятия спортом, связь, транспорт. Внедрена прозрачная и структурированная система карьерного роста, а для тех, кто только выбирает профессию, банк активно развивает платформу «Уралсиб.Ускорение», предлагающую программу стажировок и практик для студентов. Для новых сотрудников предусмотрен адаптационный курс «Добро пожаловать в Уралсиб».

Особое внимание банк уделяет вопросам развития корпоративной культуры и кросс-функциональному взаимодействию, а также комплексному развитию внутренних коммуникаций. Каждый квартал проходят общие собрания с презентациями бизнес-результатов. Для сотрудников и их детей регулярно проводятся корпоративные и спортивные мероприятия. У организации действуют кредитные рейтинги от российских рейтинговых агентств, все они уровня «А», что положительно влияет на рейтинг.

Рейтинг привлекательности работодателя» – оценка, показывающая насколько работа в компании способствует профессиональному развитию и улучшению качества жизни сотрудников. В рамках оценки проводится анализ уровня компенсации и доходов, социального пакета, профессионального развития и роста сотрудников, финансовой устойчивости, рисков работодателя.

Актуальные уровни рейтинга привлекательности работодателя размещаются на официальном сайте Аналитического агентства «БизнесДром».

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Более трети всех дел, рассматриваемых арбитражным судом, связаны с банкротством. Это существенно больше, чем годом ранее
