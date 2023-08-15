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РКО бесплатно для сибирского бизнеса

  • 15/08/2023, 09:00

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Специальный тариф для ИП и юридических лиц запустил Банк «Левобережный». По нему не нужно платить за открытие и обслуживание счета.

РКО бесплатно для сибирского бизнесаЭто должно особенно понравиться сезонному и начинающему бизнесу. Можно бесплатно попробовать сотрудничество с банком, оценить все преимущества и сделать правильный выбор. А если вы занимаетесь розничной торговлей или сдачей в аренду помещений — то вы не столкнётесь с ситуацией, когда прибыли нет, а платить за обслуживание необходимо. При отсутствии оборотов по счету с клиентов не взимается никакая плата.

Помимо бесплатного обслуживания, клиенты не платят процент от зачисления денег на счет и могут заказать 5 бесплатных платёжек в месяц — налоговые и внутрибанковские платежи не расходуют этот лимит.

Ежемесячно доступны бесплатные переводы денег с расчетного счета: на счета физических лиц — до 150 000 рублей, а на свой личный счет, открытый в Банке «Левобережный» — до 300 000 рублей.

Оформив корпоративную карту к счету, можно вносить наличные на РКО без комиссии и оплачивать товары для бизнеса. Плата за обслуживание карты одна из самых низких на рынке — 99 рублей в месяц.

Откройте расчетный счет и подключите тариф «Ноль для старта» дистанционно. Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 или в офисах банка.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

По тарифу «Ноль для старта» открытие и обслуживание счета бесплатно только для новых клиентов. Комиссия не взимается за 5 платежей на счета юридических лиц и ИП. Налоговые и внутрибанковские платежи не расходуют общий лимит платежей в месяц. Переводы на счета физических лиц без комиссии — до 450 000 рублей в месяц, далее — от 1%. Зачисление денежных средств на счет бесплатно. Действуют льготные условия на внесение/снятие денежных средств по карте для бизнеса. Подробнее на nskbl.ru. Банк «Левобережный» оставляет за собой право в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия тарифа в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте.

Реклама. рекламодатель Банк Левобережный (ПАО)

Фото: freepik.com — freepik 

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : РКО открыть счет Банк Левобережный


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