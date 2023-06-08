Россиянка попыталась вылететь в Турцию с золотыми слитками, замаскированными в шоколаде «Аленка»

Сотрудники таможни задержали россиянку, которая замаскировала в обертку от шоколада «Алёнка» три золотых слитка 999 пробы, а в карманах у нее были обнаружены бриллианты в два карата каждый, сообщает Телеграм-канал ФТС.

По оценке экспертов, общая стоимость бриллиантов и слитков оценивается в более чем 3,5 млн руб. Экспертиза позже показала, что слитки выполнены из золота 999 пробы (наивысший показатель чистоты металла), их масса составляет 150 грамм, а драгоценные камни являются огранёнными бриллиантами и сертифицированы крупнейшей в мире алмазной лабораторией HRD Antwerp.

По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело. Нарушительнице грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские таможенники задержали письмо с ЛСД.