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Россиянка попыталась вылететь в Турцию с золотыми слитками, замаскированными в шоколаде «Аленка»

  • 08/06/2023, 10:06
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Россиянка попыталась вылететь в Турцию с золотыми слитками, замаскированными в шоколаде «Аленка»
А в кармане куртки она прятала бриллианты.

Сотрудники таможни задержали россиянку, которая замаскировала в обертку от шоколада «Алёнка» три золотых слитка 999 пробы, а в карманах у нее были обнаружены бриллианты в два карата каждый, сообщает Телеграм-канал ФТС.

По оценке экспертов, общая стоимость бриллиантов и слитков оценивается в более чем 3,5 млн руб. Экспертиза позже показала, что слитки выполнены из золота 999 пробы (наивысший показатель чистоты металла), их масса составляет 150 грамм, а драгоценные камни являются огранёнными бриллиантами и сертифицированы крупнейшей в мире алмазной лабораторией HRD Antwerp.

По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело. Нарушительнице грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские таможенники задержали письмо с ЛСД.

Фото: ФТС РФ

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : таможня золотые слитки золото в шоколаде Аленка


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