Рост предпринимательской активности до 75% зафиксирован в Сибири в 2024 году

По данным «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера) в 2024 году число россиян, решившихся открыть ИП или ООО, увеличилось на 21%. В Сибири динамика достигает 33%. В Томской области рост превышает 50%, в Тыве достигает 75%.

При этом в абсолютных величинах в лидерах по числу сибиряков, открывших в 2024 году свой бизнес – Новосибирская область, Красноярский и Алтайский края.

Чаще всего люди регистрировали бизнес, чтобы заниматься розничной торговлей, перевозками пассажиров и грузов, оптовой торговлей, стройкой, операциями с недвижимым имуществом, общепитом, персональными услугами, оптовой и розничной торговлей автомобилями и мотоциклами. Среди них наибольший прирост показали сферы персональных услуг (+61%), розницы (+45%) и строительства зданий (+42%).

Самая большая динамика регистраций нового бизнеса наблюдается в возрастной группе от 18 до 25 (+48%), а также среди сибиряков 56+ (44%). Наибольшая доля молодежи до 25 лет, оформившей свой бизнес в 2024 году, проживает в Кузбассе, а максимальная доля предпенсионеров и пенсионеров, открывших свой бизнес – в Алтайском крае (13%).

Для исключения эффекта низкой базы здесь были рассмотрены регионы, у которых количество регистраций бизнеса превысило 1000. Для подсчета данных были проанализированы более 136 тысяч ИП и ООО по всей стране, которые были открыты с помощью собственного сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета в 2024 году.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера: