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«Ростелеком» в Новосибирске рассказал о безопасности под знаком «кибер»

  • 01/08/2023, 17:23
«Ростелеком», движение широкой общественной поддержки «Сделай выбор» и «Альянс по защите детей в цифровой среде» провели встречу «Безопасность под знаком “кибер”» 31 июля в Центре культуры и отдыха «Победа».

«Ростелеком» в Новосибирске рассказал о безопасности под знаком «кибер»«Большинство детей имеют собственный телефон — технологии давно стали частью нашей повседневной жизни. Важно понимать и предупреждать связанные с этим угрозы, поэтому мы проводим встречи для детей и их родителей. В рамках деятельности Ассоциации по защите детей в цифровой среде мы и партнеры подготовили разные материалы на эту тему, которые есть в свободном доступе», — рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Обсудили кибер-угрозы и посмотрели короткометражки Д. Бергера из цикла познавательных видеороликов «Кибербезопасность для детей и взрослых», они есть в свободном доступе на видеосервисе Wink.

«Движение «Сделай выбор» поддерживает проект компании «Ростелеком», потому что это актуальная тема, и материал «упакован» интересно и творчески. Рассказывая о «подводных камнях и рифах» на просторах интернета, «Ростелеком» формирует систему координат, ориентируясь на которые, можно существенно снизить риски при использовании электронных устройств. У детей и взрослых появилась ещё одна тема для общения», – рассказал сенатор РФ, руководитель движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор» Александр Карелин.

Скоро состоятся новые встречи на эту тему в «Победе».





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Фото предоставлено рекламодателем

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Регионы: Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком общество безопасность


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