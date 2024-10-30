Рекламодателям

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Автор: Юлия Данилова
  • 30/10/2024, 08:00
Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы
Потребители ставят качество стройматериалов на первое место, а цена на них отошла на второе.

Директор ООО «Монолит-бетон» Руслан Мингалимов рассказал Infopro54 о трендах на рынке строительных материалов Новосибирска, о том, какая продукция сегодня наиболее востребована, а также о планах развития предприятия.

—  Руслан Рамазанович, как вы оцениваете ситуацию на рынке производства стройматериалов в Новосибирской области? Насколько высока конкуренция?

— Конкуренция очень высокая, особенно на фоне роста процентных ставок, отмены льготной ипотеки, сокращения темпов строительства, и из-за этого требования к качеству стройматериалов у потребителя растет. По моим наблюдениям, качество сегодня в принципе выходит на первое место, смещая на второе цену товара. Возможно, это связано с формированием культуры спроса на стройматериалы, эстетическими и технологическими требованиями к продукции, к ее долговечности. Именно поэтому все производители стройматериалов сегодня ведут работу по улучшению качества своей продукции.

— Если говорить о вашей компании, то что у вас пользуется повышенным спросом?

— Традиционно из года в год, несмотря на рыночные коллизии, растет спрос на бетон, который является основой любого здания. Товарные бетонные растворы используются для заливки фундамента, для кладки и штукатурных работ, для стяжки полов.

Мы также производим железобетонные изделия: перемычки, пустотные плиты перекрытия, лестничные ступени. Спрос на эту продукцию увеличивается сопоставимо с общим ростом рынка.

Большим спросом пользуется наша собственная разработка — стеновые теплоэффективные блоки (ТЭБы), которые прошли сертификацию и получили все необходимые документы для использования в строительстве. Сейчас у нас целая линейка таких блоков, рассчитанная на строительство зданий разного формата и этажности. Это квинтэссенция нашей продуктовой линейки.

Кроме того, мы производим вибропрессованные блоки — это стеновые блоки, печатающиеся на прессе из отсева песка и цемента. У них очень интересные характеристики по шумопроводимости. Они прошли большое количество испытаний и сейчас используются нашими застройщиками в перегородочных стенах между квартирами, где позволяют минимизировать шумы.

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Жилой район Светлый

—  Где можно познакомиться с результатом использования вашей продукции при строительстве домов, чтобы воочию убедиться в ее характеристиках?

— Наиболее ярким и полным примером является жилой район Светлый, где расположено наше предприятие. Практически все дома Светлого построены с использованием наших строительных материалов, особенно новый квартал высокой культуры «Ясный». Как производитель и как обычный человек я всегда восхищаюсь той красоте, которая получается из нашей продукции.

Причем речь идет не только о частных домах, но и о многоэтажном строительстве. Например, в Светлом есть шестиэтажный дом, построенный из наших блоков. В Кемерове, в рабочем поселке Яя, в прошлом году мы выиграли конкурс на возведение четырехэтажного дома по социальной программе для детей-сирот. Есть дома из наших блоков в Мошковском районе. Для клиентов мы полностью просчитываем количество необходимого стройматериала и комплектуем его набором продукции — как в детском конструкторе, поэтому использовать его в строительстве очень просто.

Недавно заключили договор с компанией-партнером, которая занимается окрашиванием наших блоков в цвета, актуальные для заказчика. Это может быть интересно как частному покупателю, так и застройщику, планирующему возводить коттеджные поселки. Для этого партнеры разработали под нас полимерное покрытие, которое будет продвигаться на рынке в разных цветовых решениях под брендом Monolith.

Например, сейчас очень модными считаются графитовые цвета. Дома, окрашенные в такой колор, смотрятся очень красиво и дорого.

Arrow
Arrow
Slider

 

—  Какие партнеры вам сегодня интересны?

— Наши бизнес-процессы выстроены под разные категории клиентов. Мы готовы работать с покупателями-физлицами и строительными компаниями: ждем всех и никому не отказываем, нам интересны все проекты. Среди наших наиболее крупных партнеров — строительно-финансовое объединение «Основа», которое возводит поселок Светлый, кемеровская компания ООО «Гринвич» — она также строит коттеджные поселки и участвует в социальных программах.

— Есть ли у вас в портфеле строительство каких-то нестандартных объектов из вашего стройматериала?

— В основном мы, конечно, работаем с типовыми проектами. Но есть и предложения для индивидуального заказчика. К примеру, архитекторы компании разработали ряд предложений по домокомплектам для частных покупателей, и этот список постоянно дополняется. Мы проявляем гибкость в работе с любым заказчиком и готовы вносить в проекты индивидуальные пожелания, если это необходимо. Готовы мы и к нестандартным запросам: в том же «Ясном» — море креатива, огромное количество интересных зданий, приятно посмотреть.

— Одним из обязательных элементов работы на высококонкурентном рынке является постоянный поиск новинок. Планируете ли вы расширять ассортимент?

— Безусловно. Например, сейчас мы находимся в стадии модернизации производства теплоэффективных блоков и придумываем новые блоки с таким же наполнением.

Кроме того, изучаем спрос на рынке и постоянно расширяем наше предложение в части железобетонных и вибропрессованных изделий. Совсем недавно ввели новое фасадное покрытие для ТЭБов, которое делает блок на вид неотличимым от натурального камня — очень эффектное решение.

В 2024 году начали активно развивать производство пустотных плит и наращиваем обороты выпуска продукции. Для нашего завода это новое направление, но мы видим спрос как со стороны частных покупателей, так и крупных застройщиков, поэтому планы по развитию этого вида продукции у нас очень большие.

Arrow
Arrow
Slider

 

— Достаточно ли у вас производственных мощностей под такие амбициозные планы?

Мы постоянно наращиваем мощности по выпуску продукции. В этом году уже их увеличили по сравнению с 2023 годом на 50%. В ближайшие 2-3 года намерены сделать очередной качественный скачок и увеличить мощности еще на 50% от сегодняшнего объема. Для этого планируем строить новые цеха на территории предприятия. Кроме того, в сезон мы запускаем летние площадки, что позволяет значительно увеличивать производительность, уменьшать затраты по логистике. Одним словом, мы развиваемся, опережая запросы рынка.

ООО «Монолит-бетон» с 2010 года входит в строительно-финансового объединения «Основа».

Телефон: 8 (383) 388 81 48

Адрес: Новосибирская обл, Мошковский район, пос. Октябрьский, ул. Локтинская, 1.

Erid:F7NfYUJCUneP3W8G3yBn

Реклама. Рекламодатель ООО «Монолит-бетон»

Фотографии представлены рекламодателем. Автор фото: Роман Барников

218

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Светлый производство стройматериалов Монолит-бетон


0
0
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств

Евгения Бондаренко: При применении природоохранного законодательства нужен баланс

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Доля нераспроданных новостроек в Новосибирске составляет 58 процентов
30/10/24 9:30
Недвижимость
Почти 40 автомобилей сгорело за месяц в Новосибирской области
30/10/24 9:00
Общество
S7 Airlines возобновила прямые перелеты из Новосибирска в Бангкок
30/10/24 8:30
Транспорт Туризм
Новосибирской области спишут более 146 млн рублей по бюджетному кредиту
29/10/24 19:00
Власть Финансы
В Академгородке все провода с улиц уберут под землю
29/10/24 18:30
Бизнес Власть Город
Новосибирские шеф-повара выбирают продукцию местных производителей
29/10/24 18:15
Бизнес
Стоимость ОСАГО для водителей Новосибирска одна из самых высоких в России
29/10/24 18:00
Общество Страхование
Цыгане заняли место изгнанных из новосибирского Хилка мигрантов-торговцев
29/10/24 17:40
Общество
Прокуратура требует для виновников взрыва на Линейной более 10 лет
29/10/24 17:15
Право&Порядок
20 тонн радужной форели привезли из Узбекистана в Новосибирск
29/10/24 17:00
Бизнес
Новосибирская «Кузина» избежала фактического дефолта
29/10/24 16:30
Бизнес Финансы
Михаила Обласова освободили в зале суда
29/10/24 16:00
Бизнес Власть Недвижимость Право&Порядок
Андрей Клюзов переходит на работу в администрацию президента России
29/10/24 15:30
Власть Отставки и назначения
Новосибирские компании снова обвиняются в создании медицинского картеля
29/10/24 15:00
Бизнес Медицина Право&Порядок
«Тотальный запрет на завоз их семей»: новосибирский депутат высказался об ужесточении правил въезда мигрантов в Россию
29/10/24 14:45
Власть Общество Политика
Дочерняя компания ГК «Расцветай» купила землю в военном городке под Новосибирском
29/10/24 14:30
Бизнес Недвижимость
В Новосибирской области участились случаи пропажи людей
29/10/24 14:00
Общество Право&Порядок
Ученые НГУ создали уникальные фильтры для материалов связи 6G
29/10/24 12:30
Наука Технологии
Рост ключевой ставки не ограничивает сибиряков в покупках
29/10/24 12:00
Бизнес Экономика
До 412 тысяч пенсионных накоплений разом смогут получить новосибирцы в 2025 году
29/10/24 11:30
Общество Экономика

Популярное

Мужчину, укравшего восемь пачек сливочного масла, задержали в Новосибирске
29/10/24 19:30
В Новосибирской области ребенок достал нож после замечания
29/10/24 17:30
Гинеколог объяснила причины раннего наступления менопаузы
29/10/24 17:24
Задержана группа, оказывающая нелегальные услуги мигрантам в Новосибирской области
29/10/24 13:30
Любительница тихой охоты нашла в лесу «кубок эльфов»
29/10/24 13:00
Посетители кальянной едва не расстреляли сотрудников заведения в Новосибирске
28/10/24 17:30

Новости компаний

Как сибирякам получить от банка максимальный процент по вкладу
30/10/24 9:00
«Россети Новосибирск» призывают своевременно обращаться с заявками на технологическое присоединение
30/10/24 9:00
Авиабилеты, гостиницы и рестораны - сибиряки стали чаще использовать кредитную карту в отпусках
28/10/24 12:35
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума-выставки «Учебная Сибирь»
28/10/24 9:00
Энергетики подготовили электросети для элеватора и зерносушильного комплекса
25/10/24 11:10
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-5 выгодных годовых вкладов
23/10/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска