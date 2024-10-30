Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Директор ООО «Монолит-бетон» Руслан Мингалимов рассказал Infopro54 о трендах на рынке строительных материалов Новосибирска, о том, какая продукция сегодня наиболее востребована, а также о планах развития предприятия.

— Руслан Рамазанович, как вы оцениваете ситуацию на рынке производства стройматериалов в Новосибирской области? Насколько высока конкуренция?

— Конкуренция очень высокая, особенно на фоне роста процентных ставок, отмены льготной ипотеки, сокращения темпов строительства, и из-за этого требования к качеству стройматериалов у потребителя растет. По моим наблюдениям, качество сегодня в принципе выходит на первое место, смещая на второе цену товара. Возможно, это связано с формированием культуры спроса на стройматериалы, эстетическими и технологическими требованиями к продукции, к ее долговечности. Именно поэтому все производители стройматериалов сегодня ведут работу по улучшению качества своей продукции.

— Если говорить о вашей компании, то что у вас пользуется повышенным спросом?

— Традиционно из года в год, несмотря на рыночные коллизии, растет спрос на бетон, который является основой любого здания. Товарные бетонные растворы используются для заливки фундамента, для кладки и штукатурных работ, для стяжки полов.

Мы также производим железобетонные изделия: перемычки, пустотные плиты перекрытия, лестничные ступени. Спрос на эту продукцию увеличивается сопоставимо с общим ростом рынка.

Большим спросом пользуется наша собственная разработка — стеновые теплоэффективные блоки (ТЭБы), которые прошли сертификацию и получили все необходимые документы для использования в строительстве. Сейчас у нас целая линейка таких блоков, рассчитанная на строительство зданий разного формата и этажности. Это квинтэссенция нашей продуктовой линейки.

Кроме того, мы производим вибропрессованные блоки — это стеновые блоки, печатающиеся на прессе из отсева песка и цемента. У них очень интересные характеристики по шумопроводимости. Они прошли большое количество испытаний и сейчас используются нашими застройщиками в перегородочных стенах между квартирами, где позволяют минимизировать шумы.

— Где можно познакомиться с результатом использования вашей продукции при строительстве домов, чтобы воочию убедиться в ее характеристиках?

— Наиболее ярким и полным примером является жилой район Светлый, где расположено наше предприятие. Практически все дома Светлого построены с использованием наших строительных материалов, особенно новый квартал высокой культуры «Ясный». Как производитель и как обычный человек я всегда восхищаюсь той красоте, которая получается из нашей продукции.

Причем речь идет не только о частных домах, но и о многоэтажном строительстве. Например, в Светлом есть шестиэтажный дом, построенный из наших блоков. В Кемерове, в рабочем поселке Яя, в прошлом году мы выиграли конкурс на возведение четырехэтажного дома по социальной программе для детей-сирот. Есть дома из наших блоков в Мошковском районе. Для клиентов мы полностью просчитываем количество необходимого стройматериала и комплектуем его набором продукции — как в детском конструкторе, поэтому использовать его в строительстве очень просто.

Недавно заключили договор с компанией-партнером, которая занимается окрашиванием наших блоков в цвета, актуальные для заказчика. Это может быть интересно как частному покупателю, так и застройщику, планирующему возводить коттеджные поселки. Для этого партнеры разработали под нас полимерное покрытие, которое будет продвигаться на рынке в разных цветовых решениях под брендом Monolith.

Например, сейчас очень модными считаются графитовые цвета. Дома, окрашенные в такой колор, смотрятся очень красиво и дорого.

— Какие партнеры вам сегодня интересны?

— Наши бизнес-процессы выстроены под разные категории клиентов. Мы готовы работать с покупателями-физлицами и строительными компаниями: ждем всех и никому не отказываем, нам интересны все проекты. Среди наших наиболее крупных партнеров — строительно-финансовое объединение «Основа», которое возводит поселок Светлый, кемеровская компания ООО «Гринвич» — она также строит коттеджные поселки и участвует в социальных программах.

— Есть ли у вас в портфеле строительство каких-то нестандартных объектов из вашего стройматериала?

— В основном мы, конечно, работаем с типовыми проектами. Но есть и предложения для индивидуального заказчика. К примеру, архитекторы компании разработали ряд предложений по домокомплектам для частных покупателей, и этот список постоянно дополняется. Мы проявляем гибкость в работе с любым заказчиком и готовы вносить в проекты индивидуальные пожелания, если это необходимо. Готовы мы и к нестандартным запросам: в том же «Ясном» — море креатива, огромное количество интересных зданий, приятно посмотреть.

— Одним из обязательных элементов работы на высококонкурентном рынке является постоянный поиск новинок. Планируете ли вы расширять ассортимент?

— Безусловно. Например, сейчас мы находимся в стадии модернизации производства теплоэффективных блоков и придумываем новые блоки с таким же наполнением.

Кроме того, изучаем спрос на рынке и постоянно расширяем наше предложение в части железобетонных и вибропрессованных изделий. Совсем недавно ввели новое фасадное покрытие для ТЭБов, которое делает блок на вид неотличимым от натурального камня — очень эффектное решение.

В 2024 году начали активно развивать производство пустотных плит и наращиваем обороты выпуска продукции. Для нашего завода это новое направление, но мы видим спрос как со стороны частных покупателей, так и крупных застройщиков, поэтому планы по развитию этого вида продукции у нас очень большие.

— Достаточно ли у вас производственных мощностей под такие амбициозные планы?

— Мы постоянно наращиваем мощности по выпуску продукции. В этом году уже их увеличили по сравнению с 2023 годом на 50%. В ближайшие 2-3 года намерены сделать очередной качественный скачок и увеличить мощности еще на 50% от сегодняшнего объема. Для этого планируем строить новые цеха на территории предприятия. Кроме того, в сезон мы запускаем летние площадки, что позволяет значительно увеличивать производительность, уменьшать затраты по логистике. Одним словом, мы развиваемся, опережая запросы рынка.

ООО «Монолит-бетон» с 2010 года входит в строительно-финансового объединения «Основа».

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Адрес: Новосибирская обл, Мошковский район, пос. Октябрьский, ул. Локтинская, 1.