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Рядом с жилым комплексом появился современный парк с резидент-центром

  • 05/12/2024, 09:00
Рядом с жилым комплексом появился современный парк с резидент-центром
Экопространство «Органика» и «Нормандия-Неман» ждут новых жителей и резидентов

Стремительно развивающийся Заельцовский район стал идеальной площадкой для реализации первого в городе проекта, где урбанизм растворяется в природной среде, становясь ее естественным продолжением. Экопространство «Органика» расположилось прямо под крылом, пожалуй, самого обсуждаемого проекта последних лет — ЖК «Нормандия-Неман». Теперь не только у местных жителей, но и у всех горожан появится новое, ультрасовременное место абсолютного притяжения.

Компания «Стрижи» организовала экопространство на территории промзоны в районе аэропорта Северный. Под благоустройство и активное озеленение ушли полтора гектара земли. «Органика» представляет собой открытый парк с резидент-центром, идеально встроенным в ландшафт этого места. Неординарное архитектурное решение максимально приближает каждый метр парка к естественной природной среде. Как и сам резидент-центр, составляющий с парком единое целое — настолько грамотно он встроен в рельеф местности. Внутри резиденции еще продолжаются отделочные работы, но уже сейчас понятно, что в этом месте зародятся тысячи уникальных идей и креативных проектов.

Экопространство «Органика» и ЖК «Нормандия-Неман» — единое целое

Расположенное практически во дворе жилого комплекса «Нормандия-Неман» экопространство «Органика» стало естественной буферной зоной, разделяющей частное и общественное.

Рядом с жилым комплексом появился современный парк с резидент-центром— Это место ценно как для нашего города в целом, так и для людей, которые здесь живут, — говорит генеральный директор компании «Стрижи» Игорь Белокобыльский. — Ведь именно здесь находились предприятия, которые были спутниками молодости и уверенности Новосибирска как промышленного центра Западной Сибири. На этом месте находился первый аэропорт и первое авиапредприятие города. Нас окружают жилые постройки, где и сейчас живут дети и внуки тех энтузиастов, которые развивали эту землю.

Рядом с жилым комплексом появился современный парк с резидент-центромОсознание ценности этого места и стало стержнем самой концепции застройки. Только естественные цвета, только открытые пространства, только свет и воздух. И сложно поверить, что совсем недавно здесь была неблагоустроенная промзона.

— Экопространство «Органика» — это наш эксперимент в области редевелопмента промышленной территории, — поясняет Игорь Белокобыльский. — Мы приняли решение не ломать, а находить баланс. Во-первых, мы должны были это сделать для местных жителей, сумевших сохранить уважение к той территории, на которой живут, и к предприятиям, что здесь были. Во-вторых, для нашей целевой аудитории, которой предстоит здесь жить, для молодых ребят, сумевших состояться в социуме, для гениев современного мира, способных созидать, а не разрушать. Такие люди, как правило, имеют четко сформированные социальные требования. Попытка найти баланс между двумя одинаково важными составляющими и привела нас к такому емкому решению, как романтика общественного лидерства. С этого и начался наш проект.

Резидент-центр как часть экопространства «Органика»

Экопространство «Органика» занимает территорию общей площадью полтора гектара. Это открытый благоустроенный парк с многолетним садом. Здесь каждое растение, каждое дерево высажено в точном соответствии с рекомендациями экологов и под контролем специалистов по озеленению. Профессионалы своего дела искали лучших поставщиков саженцев по всей России. И сейчас под воздушным снежным покрывалом уже набираются сил к началу летнего сезона 2000 многолетних цветов. А разнообразию высаженных деревьев позавидует любой заповедник: горные сосны, клены, яблони, ели, сибирский боярышник, карельская береза, плакучие ивы, сирень, а также разнообразные виды злаков.

Чтобы саженцы дали цвет как можно раньше, деревья перевозили специальными фурами и высаживали в сформированном состоянии. Для ухода за парковой зоной была разработана специальная система полива.

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Досконально продумана и система освещения парка. Все прогулочные зоны, дорожки и тропинки будут отчетливо видны в любое время суток. А с началом теплого сезона в «Органике» появятся малые архитектурные формы, призванные гармонично дополнить флору и внести завершающие штрихи в общую дизайн-концепцию.

В самом центре парка находится резидент-центр, столь гармонично интегрированный в природный ландшафт, что создается полное ощущение целостности и единства этого несочетаемого на первый взгляд дуэта.

Внутри здания разместятся офисы, залы для презентаций и для отдыха, выставочная площадка. Всего 2000 квадратных метров сервисных, рабочих и образовательных зон. Уже сейчас залы наполняются резидентами, которых подбирают в соответствии с концепцией этого места. Среди резидентов — инновационная «Классная умная твоя школа», где дети станут получать знания в тесном взаимодействии с природой.

Рядом с жилым комплексом появился современный парк с резидент-центром

Создавать вдохновляющую атмосферу, наполняя центр деловой и культурной жизни уютными запахами кофе, будут профессиональные бариста известной в Новосибирске кофейни Coffee Collective. Специально для «Органики» владельцы заведения разработали новый ассортимент, не представленный в других филиалах. Создатели бренда планируют запустить здесь собственную пекарню и установить хоспер, где будут готовить блюда на углях.

Центральным ядром жизни в «Органике» станет большое современное комьюнити — уже сейчас команды «Стрижей» и известного московского бренда «Флакон», представляющего креативные индустрии по всей России и за ее пределами, составляют план событий на ближайшее будущее.

ЖК «Нормандия-Неман» как часть общей концепции

Солнечно-золотистая цветовая гамма «Нормандии-Неман» цитирует общую колористку этого исторически значимого места. И здесь совсем неважно, какое пространство ты выбрал для жизни: небольшую студию под интригующим названием «Авиетка» или просторный «Суперлайнер» общей площадью 131 квадратный метр.

В любом варианте и при любой квадратуре чувствуется особая энергетика этого места — смелая и свободолюбивая. Здесь всегда жили и работали уникальные люди, бесстрашные и решительные, амбициозные и увлекающиеся. Именно таких людей ждут здесь и сейчас.

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Органика Нормандия-Неман новостройки Новосибирска недвижимость Игорь Белокобыльский


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