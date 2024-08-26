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Рынок апартаментов: предложения в разных районах Новосибирска

  • 26/08/2024, 12:09
Рынок апартаментов: предложения в разных районах Новосибирска
Доля продаж апартаментов в Новосибирске за 7 месяцев 2024 года составила 7,96%, сообщает в своем телеграм-канале независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. Всего за этот период были проданы 960 апартаментов.

В ассортиментной линейке ГК «Расцветай» есть апартаменты на правом и левом берегах Новосибирска.  

На Красном проспекте, в 5 минутах от станций метро «Заельцовская» и «Гагаринская», ГК «Расцветай» возводит 25-этажный комплекс апартаментов «Тайм Парк». В пешей доступности — трендовые рестораны и кафе Новосибирска, торгово-развлекательный центр «Ройял Парк», популярные спортивные и развлекательные центры, самые известные в городе зеленые зоны: Заельцовский и Дендрологический парки. Также рядом расположены два крупных вуза столицы Сибири: НГМУ и СГУПС.

«Тайм Парк» — многофункциональный объект, это больше, чем просто жилье, комплекс из трех преимуществ. Первое — локация. Второе — набор сервисов: ресепшен-менеджер, лобби, кофейня, магазин, салон красоты — все это будет доступно жителям комплекса на расстоянии вытянутой руки, по нажатию кнопки лифта. Третье преимущество — разумная цена, которая делает приобретение этих апартаментов очень выгодной покупкой. К примеру, цена лота 30 кв. м — от 4,9 млн рублей, отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай».

Апарт-отель «Лофт.Наука»  ГК «Расцветай» расположен на улице Станиславского — в 15 минутах от площади Маркса.

Рынок апартаментов: предложения в разных районах Новосибирска

Апарт-отель «Лофт.Наука» станет доминантой локации.

Исторически в этом здании располагался филиал одного из старейших издательств России — «Наука». При реновации новосибирский девелопер сохранил индустриальный стиль здания, что сделало возможным создание настоящего лофта — с высокими пятиметровыми потолками и огромными окнами в 3,5 метра. Эти архитектурные особенности плюс антресольный этаж в каждом лоте — главные фишки проекта «Лофт.Наука». Вертикальные лоты — универсальны. В них будет удобно жить как семьям с детьми, так и тем, кто живет один. Кроме того, грамотно воплощенная идея «наращивания» жилого пространства за счет антресоли повысит привлекательность объекта при его продаже или сдаче в аренду.

Рынок апартаментов: предложения в разных районах Новосибирска

Лоты со вторым светом — возможность реализовать любые дизайнерские решения и создать свое уникальное пространство.

РасцветайОфисы продаж ГК «Расцветай»:
+7 (383) 255-00-83
ул. Орджоникидзе, 23
ул. Красный проспект, 165
гкрасцветай.рф
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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай недвижимость новосибирска апартаменты в Новосибирске


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