Рынок апартаментов: предложения в разных районах Новосибирска

В ассортиментной линейке ГК «Расцветай» есть апартаменты на правом и левом берегах Новосибирска.

На Красном проспекте, в 5 минутах от станций метро «Заельцовская» и «Гагаринская», ГК «Расцветай» возводит 25-этажный комплекс апартаментов «Тайм Парк». В пешей доступности — трендовые рестораны и кафе Новосибирска, торгово-развлекательный центр «Ройял Парк», популярные спортивные и развлекательные центры, самые известные в городе зеленые зоны: Заельцовский и Дендрологический парки. Также рядом расположены два крупных вуза столицы Сибири: НГМУ и СГУПС.

«Тайм Парк» — многофункциональный объект, это больше, чем просто жилье, комплекс из трех преимуществ. Первое — локация. Второе — набор сервисов: ресепшен-менеджер, лобби, кофейня, магазин, салон красоты — все это будет доступно жителям комплекса на расстоянии вытянутой руки, по нажатию кнопки лифта. Третье преимущество — разумная цена, которая делает приобретение этих апартаментов очень выгодной покупкой. К примеру, цена лота 30 кв. м — от 4,9 млн рублей, отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай».

Апарт-отель «Лофт.Наука» ГК «Расцветай» расположен на улице Станиславского — в 15 минутах от площади Маркса.

Исторически в этом здании располагался филиал одного из старейших издательств России — «Наука». При реновации новосибирский девелопер сохранил индустриальный стиль здания, что сделало возможным создание настоящего лофта — с высокими пятиметровыми потолками и огромными окнами в 3,5 метра. Эти архитектурные особенности плюс антресольный этаж в каждом лоте — главные фишки проекта «Лофт.Наука». Вертикальные лоты — универсальны. В них будет удобно жить как семьям с детьми, так и тем, кто живет один. Кроме того, грамотно воплощенная идея «наращивания» жилого пространства за счет антресоли повысит привлекательность объекта при его продаже или сдаче в аренду.