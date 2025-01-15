«Сакура Парк»: как выбрать квартиру для инвестиций

Район и транспортная доступность считаются основными показателями ликвидности жилья: чем ближе квартира к центру города и к метро, тем дороже ее можно сдавать в аренду.

«Сакура Парк» расположен в 10 минутах от станции метро «Октябрьская» и 15 минутах — от «Площади Ленина». В плане транспортной доступности у квартала ГК «Расцветай» есть еще одно преимущество — удобный выезд на одну из ключевых магистралей Новосибирска — улицу Ипподромскую, которую называют «транспортным скелетом» города, опорой, соединяющей районы мегаполиса.

— Традиционно самыми выгодными лотами считаются студии и однокомнатные квартиры, так как их проще сдать в аренду. Если же цель — не аренда, а перепродажа, то более востребованы одно- и двухкомнатные квартиры, такой формат пользуется и популярностью при покупке «для себя». Жилье в «Сакура Парке» большинство выбирает за близость к метро, площади Ленина и хорошую транспортную развязку, а также обеспеченность деловой и социальной инфраструктурой. Портрет покупателя: целеустремленный, активный человек, ценящий свое время, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Близость к развитой транспортной и социальной инфраструктуре центра и парку культуры и отдыха «Аллея городов» делает квартал «Сакура Парк» престижным и конкурентоспособным на рынке недвижимости Новосибирска. В шаговой доступности — несколько детских садов, школ, вузов, медицинские центры, «Сибирь-Хоккайдо», городская поликлиника №1, торгово-развлекательный центр «Аура», супермаркет домашней еды «Бахетле». Жилье в этой локации и с таким окружением всегда будет пользоваться спросом: его легче продать или сдать.

В первом и во втором домах квартала «Сакура Парк» можно приобрести квартиры с ключами — это практичное решение для тех, кто ценит свое время и комфорт. Одно из преимуществ третьего дома, сдать который застройщик планирует в IV квартале 2026 года, — впечатляющие видовые характеристики на современный урбанистический пейзаж Новосибирска.

В «Сакура Парке» — функциональные и удобные планировки, с комнатами правильной формы и грамотным зонированием: от 27 кв.м и до 100 кв.м. В квартирах есть все для комфортной жизни: гардеробные, два санузла, кухни-гостиные.

*Интерфакс

Офис продаж «Сакура Парк»:

ул. Ипподромская, 1/1

ул.Орджоникидзе, 23

тел. +7 (383) 255-00-83

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