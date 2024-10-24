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Сбер: больше 100 тысяч детских карт оформили сибиряки с начала 2024 года

  • 24/10/2024, 12:52
Сбер: больше 100 тысяч детских карт оформили сибиряки с начала 2024 года
Жители регионов Сибири оформили своим детям больше 101 тысячи банковских карт за первые девять месяцев 2024 года. Такие данные приводят аналитики Сбера со ссылкой на статистику банка.

Каждая пятая детская карта в 2024 году была оформлена в Красноярском крае. От 16 тысяч до 18 тысяч карт оформили своим детям жители Алтайского края, Кузбасса и Новосибирской области. Омичи оформили 12 тысяч детских карт, томичи – больше 7 тысяч.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Детская СберКарта – это не только современное платежное средство для детей от 6 до 13 лет. Это возможность приобретения ребенком базовых навыков распоряжения карманными расходами. Карта вместе с приложением позволяет оплачивать покупки в магазинах и онлайн, получать кешбэк, переводить деньги, открывать и пополнять накопительный счет, смотреть обучающие видео, выполнять тесты и таким образом повышать свою финансовую грамотность».

Детская СберКарта оформляется и обслуживается бесплатно для ребёнка до 13 лет включительно. Для карты доступно бесплатное приложение СберKids. При наступлении клиенту 14 лет его детская СберКарта автоматически сменит тариф на «Молодёжный». Закрывать карту не требуется и можно пользоваться до истечения срока её действия. Клиенту станет доступно мобильное приложение Сбербанк Онлайн: для регистрации необходимо предоставить в офис банка паспорт РФ и подписать договор банковского обслуживания.

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Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Сбер банки


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