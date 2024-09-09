Сбер: новосибирцы стали на 16% чаще использовать аккредитивы при заключении сделок

Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При купле-продаже недвижимости доля аккредитивов, как приоритетного способа для проведения платежей, составляет 20%.

Сибиряки всё чаще используют аккредитивы не только для сделок с недвижимостью, но и при оформлении купли-продажи долей компаний, оплате услуг, покупке автомобилей и техники, а также в сделках о разделе имущества.

Аккредитив — инструмент безопасных расчётов, который защищает обе стороны сделки. Покупатель вносит деньги на специальный банковский счёт. Продавец выполняет обязательство по договору, предоставляет подтверждающие документы в банк, после чего получает причитающиеся денежные средства со счета. Банк гарантирует, что сделка состоится только при выполнении всех условий соглашения.

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сибирского банка Сбербанка:

«Аккредитив — гибкий финансовый инструмент, который подходит не только для сделок с недвижимостью, но и для многих других случаев. В частности, в 2024 году в Новосибирске с использованием аккредитива Сбербанка были оформлены сделки по покупке автомобилей, по купле-продаже долей в уставном капитале компаний, по оплате различных услуг (оказание юридических консультаций, оплата комиссии риелтора и т.д.). Также аккредитив применяется при использовании субсидий и жилищных сертификатов от государства, а также других госпрограмм. несколько раз аккредитив применяли в сделках о разделе имущества».

В Новосибирске оформляется около 56% от общего количества всех аккредитивов в Сибири, а в сегменте СберПервый доля Новосибирска составляет 10% от числа аккредитивов, открытых в России в первом полугодии 2024 года. Открыть аккредитив можно в офисах Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн.