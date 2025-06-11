Сбер: объем льготного кредитования сибирских фермеров вырос на 40% в 2025 году

Спрос на льготное кредитование аграрного сектора Сибири вырос в 2025 году на 43%, фиксируют аналитики Сбера. Объем поддержки отрасли в сегменте малого предпринимательства к началу лета превысил 5,18 млрд рублей.

В Новосибирской области финансирование фермерских хозяйств в банке по льготной программе Министерства сельского хозяйства РФ увеличилось более чем вдвое, превысив 1 млрд рублей. Почти в полтора раза вырос объем поддержки алтайских аграриев, превысив 2,3 млрд рублей. Также немногим меньше 1 млрд рублей получили хозяйства Омской области, что на 28% больше, чем годом ранее.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Поддержка сибирских аграриев – важное направление нашей работы. Сбер традиционно является одним из крупнейших инвесторов в сельское хозяйство и надежным партнером для всей отрасли. Мы понимаем, как важно своевременно подставить кредитное плечо и существенно нарастили объемы финансирования в период весенних полевых работ».

Программа льготного кредитования агропромышленного комплекса предполагает финансирование как текущей деятельности аграриев, так и реализацию инвестиционных проектов. При этом сумма инвестиционного финансирования не ограничена, а срок кредитования может составлять от 2 до 15 лет. На текущую деятельность можно получить в кредит на льготных условиях до 1 млрд рублей (в пределах максимальных лимитов субъектов РФ) сроком до 12 месяцев.