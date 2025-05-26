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Сбер поздравил клиентов с Днём предпринимателя

  • 26/05/2025, 14:48
Сбер поздравил клиентов с Днём предпринимателя
В клиентском портфеле Сибирского Сбера уже порядка 260 тысяч представителей малого бизнеса

Накануне всероссийского Дня предпринимательства в Новосибирске прошла встреча руководителей Сибирского Сбера с руководителями компаний малого бизнеса. В онлайн-режиме в ней приняли участие более 20 предпринимателей из восьми регионов присутствия банка.

Председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев поблагодарил представителей бизнеса за их вклад в развитие экономики.

— Малый бизнес, предприниматели —  это драйвер для развития целых отраслей. Без предпринимателей сегодня в принципе очень сложно представить нашу жизнь. Мы, в свою очередь, предлагаем предпринимателям актуальные продукты. Например, сейчас очень востребованы сервисы дистанционного открытия счетов. Большим спросом пользуются аналитика и отраслевые решения, которые предлагает банк. Они помогают нашим клиентам получать оперативные данные о продажах, об изменении выручки, о том, что происходит на рынке, как работают конкуренты, нужно ли масштабировать бизнес, или необходимо посмотреть те риски, которые существуют в отрасли. В прошлом году мы предоставляли аналитику по шести отраслям, в этом в список добавились еще две: кафе, рестораны и онлайн-торговля на маркетплейсах, —  рассказал Дмитрий Солнцев.

Предприниматели-участники встречи поблагодарили банк за поддержку, которая всегда предоставляется вовремя.

Зураб Антадзе

Генеральный директор компании LAZURIN Зураб Антадзе рассказал, что благодаря поддержке Сбербанка смог закупить оборудование для запуска производства уходовой косметики. Ранее предприниматель производил сырье для предприятий этого рынка, но несколько лет назад начал осваивать новую нишу.

Предприниматель Елена Ратькина из Томска рассказала, что Сбер помог ее компании пережить сложный период, когда от сотрудничества отказался другой банк и бизнес задыхался от кассового разрыва.

—  Сбер нам подставил плечо, мы выдержали удар и приросли еще одним направлением, — пояснила Елена Ратькина.

Директор ООО «Инженерные решения» Роман Сатин рассказал, что история сотрудничества со Сбербанком у него началась в 2024 году.

— За 2024 год, благодаря этому сотрудничеству, наша компания выросла в два раза по оборотам. Сейчас мы перевели в Сбер зарплатный проект, все оборотные операции. Готовимся к заключению новых еще более крупных контрактов, — поделился Роман Сатин.

Практически все предприниматели подчёркивали, что во взаимодействии с банком их подкупает отношение сотрудников, которые вникают во все нюансы бизнеса, тщательно анализируют проблемы партнеров и предлагают варианты их решения.

—  Персональные менеджеры, кредитование, допсервисы: все это помогает нам держаться на плаву и понимать, что ты не один, тебе есть куда обратиться, —  говорили предприниматели.

В портфеле Сибирского Сбербанка на сегодняшний день более 260 тысяч клиентов —  представителей малого бизнеса с выручкой до 400 млн рублей в год. Только с начала 2025 года расчетные счета в банке открыли более 5,5 тысяч предпринимателей. В 2025 году банк одобрил кредиты этой категории клиентов почти на 16 млрд рублей. Общий кредитный портфель предпринимателей в Сибирском банке вырос почти до 140 миллиардов рублей.

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Фото предоставлено рекламодателем. Автор фото: Олег Ретунцев

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер предприниматели банки


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