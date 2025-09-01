Сбер: сибиряки в полтора раза чаще стали оформлять сделки с недвижимостью без ипотеки

Сделки с недвижимостью, когда покупатель приобретает собственность за свои средства, без привлечения ипотеки, в регионах присутствия Сибирского банка всё чаще заключаются с помощью сервиса Сбера «Регистрация и расчёты». За год доля неипотечных сделок в банке выросла на 44,5%.

Сервис «Регистрация и расчёты» в сделках купли-продажи за свои средства помогает безопасно провести денежные расчёты между покупателем и продавцом и зарегистрировать переход права собственности.

Подписание документов проходит в офисе Сбера, который можно выбрать при записи на сделку. Требуется только один визит. При этом покупатель и продавец могут находиться в разных регионах.

После завершения регистрации менеджер проинформирует участников сделки о завершении процесса и начислении оплаты продавцу. Также придёт СМС о том, что сделка состоялась.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Сервис «Регистрация и расчёты» помогает быстро зарегистрировать переход права собственности и провести денежные расчёты. Мы благодарим сибиряков за доверие и рады, что наши клиенты по достоинству оценили простоту, удобство и безопасность заключения сделок с недвижимостью в Сбере».

С 20 августа по 30 сентября 2025 года при покупке недвижимости в 20 регионах России, включая девять регионов Сибири, клиенты Сбера могут провести сделку без ипотеки с сервисом «Регистрация и расчёты» на Домклик за 490 руб. плюс госпошлина. Без акции стоимость сервиса составляет от 9 900 руб. с учетом госпошлины — в зависимости от региона, типа недвижимости и вида сделки.