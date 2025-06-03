Сбер: спрос на образовательное кредитование вырос у молодых сибиряков на 40% в 2025 году

Интерес к получению высшего образования с помощью целевого кредитования с господдержкой с начала 2025 года вырос среди сибиряков моложе 25 лет на 40% год к году. На долю этой возрастной категории приходится больше 80% от общего числа выданных кредитов. Девушки используют этот финансовый инструмент чаще парней – 62% против 38%, уточняют аналитики Сбера.

Сумма льготных кредитов, с помощью которых жители регионов присутствия Сибирского банка Сбера получили доступ к высшему образованию, превысила 410 млн рублей. Это на 31% больше, чем годом ранее.

Больше всего объем льготного кредитования среди сибиряков моложе 25 лет вырос в Кузбассе и Красноярском крае – на 58% и 53% соответственно. На 46% – в Новосибирской области, на 40% — в Хакасии и Алтайском крае, на треть – в Тыве и Омской области, на 11% — в Томской области.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Кредит на образование с господдержкой в Сбере – отличная возможность обрести базовую профессию и необходимые навыки для успешного выхода на рынок труда. Он подойдет и для обучения в магистратуре, аспирантуре, получения второго высшего образования, помогая идти в ногу со временем в нашем стремительно меняющемся мире».

После оформления образовательного кредита с господдержкой банк сначала зачисляет сумму на счет клиента, а после этого на счет вуза – снять и потратить эти средства нельзя. Совокупная процентная ставка по договору – 22,22%, из них государство компенсируют 19,22 %. Таким образом, ставка для заемщика составляет всего 3% годовых. Кроме того, по условиям программы, во время обучения и в течение 9 месяцев после выпуска можно оплачивать только проценты по кредиту – основная сумма погашается в срок до 15-ти лет. Узнать полные условия кредита на образование и подать заявку на оформление можно онлайн на официальном сайте Сбербанка.



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