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Сбер в Сибири реализовал залоговое имущество

  • 07/07/2025, 12:00
Сбер в Сибири реализовал залоговое имущество
На Портале DA предлагаются активы с дисконтом до 50-70%
С начала 2025 года в процедуре банкротства в Сибири было реализовано залогового имущества на 503 млн руб. 70% этого портфеля пришлось на коммерческую недвижимость.
Покупка активов с последующей перепродажей или запуском нового бизнеса — одна из самых выгодных стратегий в 2024 году. Аукционы по банкротству позволяют инвесторам приобрести активы со значительным дисконтом, что формирует устойчивый спрос на производственные площади, склады, офисы и торговые помещения.
Площадка Портал DA от Сбера позволяет приобрести залоговые активы с дисконтом до 50-70%. Одни из самых существенных дисконтов сегодня предлагаются на квартиру в центре Красноярска и нежилое здание в Новокузнецке. В общей сложности сегодня на площадке размещено залога на сумму 508 млн руб. На Портале DA продаются как залоговые активы (квартиры, земельные участки и даже кредитные портфели банков), так и непрофильные активы клиентов (коммерческие здания, торговые центры, производства, и даже действующий бизнес).
Дмитрий Жоров, заместитель председателя Сибирского банка Сбера:
«Сибирь остается перспективным регионом для инвестиций в коммерческую недвижимость через торги по банкротству. Важно учитывать, что на большой дисконт могут влиять сопутствующие риски: наличие арестов, высокий физический износ актива, требующий вложений в ремонт. Главное – тщательно проверять лоты и оценивать риски. И с этой задачей помогает справиться Портал DA, цель которого – сделать процесс реализации залоговых активов прозрачным, а путь инвестора от поиска до сделки простым. Три главных его преимущества – это передовые технологии, сервисы и аудитория».
Портал DA – маркетплейс от группы Сбера, предназначенный для покупки и продажи бизнес-активов и залогового имущества. Для клиентов на сайте доступны дополнительные сервисы – от агента, который поможет принять участие в торгах, до расчета кредитного потенциала, а для компаний интегрирована возможность ознакомиться с доступными мерами господдержки. На Портале DA доступно дистанционное общение с сотрудником банка, который поможет сделать правильный выбор.

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Фото /ru.freepik.com/ Автор фото author/rawpixel-com

 

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер банки


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