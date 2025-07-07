Сбер в Сибири реализовал залоговое имущество

С начала 2025 года в процедуре банкротства в Сибири было реализовано залогового имущества на 503 млн руб. 70% этого портфеля пришлось на коммерческую недвижимость.

Покупка активов с последующей перепродажей или запуском нового бизнеса — одна из самых выгодных стратегий в 2024 году. Аукционы по банкротству позволяют инвесторам приобрести активы со значительным дисконтом, что формирует устойчивый спрос на производственные площади, склады, офисы и торговые помещения.

Площадка Портал DA от Сбера позволяет приобрести залоговые активы с дисконтом до 50-70%. Одни из самых существенных дисконтов сегодня предлагаются на квартиру в центре Красноярска и нежилое здание в Новокузнецке. В общей сложности сегодня на площадке размещено залога на сумму 508 млн руб. На Портале DA продаются как залоговые активы (квартиры, земельные участки и даже кредитные портфели банков), так и непрофильные активы клиентов (коммерческие здания, торговые центры, производства, и даже действующий бизнес).

Дмитрий Жоров, заместитель председателя Сибирского банка Сбера:

«Сибирь остается перспективным регионом для инвестиций в коммерческую недвижимость через торги по банкротству. Важно учитывать, что на большой дисконт могут влиять сопутствующие риски: наличие арестов, высокий физический износ актива, требующий вложений в ремонт. Главное – тщательно проверять лоты и оценивать риски. И с этой задачей помогает справиться Портал DA, цель которого – сделать процесс реализации залоговых активов прозрачным, а путь инвестора от поиска до сделки простым. Три главных его преимущества – это передовые технологии, сервисы и аудитория».