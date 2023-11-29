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«Семейный дом For Stars» ― начало новой жизни

  • 29/11/2023, 11:24

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«Семейный дом For Stars» ― начало новой жизни
В Октябрьском районе Новосибирска началось строительство «Семейного дома For Stars».

В одном из самых перспективных районов города Новосибирска в скором времени появится семейный дом комфорт-класса For Stars. Октябрьский район сегодня переживает второе рождение, сюда смещается пик активности застройщиков, которые представляют самые амбициозные проекты, формирующие новый образ территории.

Локация «Семейного дома For Stars» максимально комфортна для жизни. В нескольких минутах от него находятся все важные для жизни объекты: деловой центр, супермаркеты, рестораны, кафе, медицинские центры, в двух минутах ходьбы ― Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Сибирский университет управления (РАНХиГС). Рядом с домом есть школы, детские сады, творческие и спортивные учреждения.

Семейный дом расположен близко к центру города. Хорошая транспортная развязка позволяет легко добраться в любой район Новосибирска. Неподалеку расположены остановки общественного транспорта, в пешей доступности — станция метро «Октябрьская». Буквально в пяти минутах от дома ― остановка трамвая, на котором с легкостью можно доехать до центра Новосибирска.

Концепция проекта — «семейный дом», поэтому большая часть квартир рассчитана на пары с детьми. Квартиры-студии тоже есть, но в очень деликатной пропорции ― квартирография сбалансирована. Свободная планировка обеспечивает возможность создания уникальных проектов и максимальное использование каждого метра помещения. При этом новоселы могут воспользоваться одним из десятков дизайн-проектов, что уже разработал застройщик. В большинстве квартир есть просторные лоджии, где можно обустроить уютную зону отдыха.

«Семейный дом For Stars» ― начало новой жизни

Главными принципами концепции дома являются индивидуальность, комфортная среда и качество. Интерьеры холлов For Stars выполнены в современном стиле с применением качественных отделочных материалов.

«Семейный дом For Stars» ― начало новой жизниНа первом этаже расположено лобби, единое на две блок-секции, без разделения на подъезды. Огромное внимание в нем уделено деталям: в доме предусмотрены специальные помещения для хранения колясок, так что они не будут загромождать пространство квартир. В комфортабельной зоне ожидания можно отдохнуть, разместить с удобством гостей, встретиться с партнерами или обсудить общие вопросы с соседями. Кроме того, на первом этаже предусмотрены уборные, что позволит детям не подниматься домой, прерывая прогулку. А в локации с почтовыми ящиками предусмотрены полки для сумок, чтобы была возможность изучить на месте всю полученную почту.

Комфортное жилье — это не просто квадратные метры, поэтому в семейном доме, помимо стильных интерьеров и функциональных квартир, предусмотрено авторское благоустройство придомовой территории. Оригинальные решения с богатым и разнообразным озеленением создают атмосферу приватности и уюта.

«Семейный дом For Stars» ― начало новой жизни

Вся придомовая территория функционально продумана: закрытая территория обеспечит безопасность и спокойствие всем жителям комплекса. Во дворе предусмотрены несколько локаций для детей разных возрастов с качелями, горками и песочницами. Особое внимание уделено спорту и локациям для спокойного отдыха людям разного возраста. На территории имеется велопарковка, а для четвероногих друзей предусмотрена лапомойка.

С уверенностью можно сказать, что For Stars — привлекательный проект как для тех, кто хочет вложить свои деньги с целью инвестиций, так и для желающих улучшить свои жилищные условия.

«Семейный дом For Stars»
г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 104 стр
Телефон: 8 (383) 285-20-62
e-mail: forstars@metr-pro.ru
Сайт: for-stars.ru

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Семейный дом For Stars новостройки Новосибирска недвижимость


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