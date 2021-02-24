Сергей Меняло призвал область помочь Новосибирску с вывозом снега

— По оценкам Росгидромета, в округе возможно осложнение гидрологической обстановки. Основная причина — интенсивные осадки осенью-зимой и промерзание почвы. В зоне подтопления — более 700 населенных пунктов, где проживают около 180 тысяч человек, находятся 265 соцобъектов и 380 участков автодорог, — сообщил на совещании полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

И.о. начальника департамента Росгидромета по СФО Николай Кусов пояснил, что в этом году март ожидается достаточно холодным, а глубина промерзания выше, чем годом ранее.

— В случае прихода кратковременного тепла, впитывание влаги в землю будет меньше, чем в прошлом году. Снег, который продолжает идти, растает, не успеет впитаться и пойдет в водоемы, а это означает раннее вскрытие рек, заторы льда на излучинах и т.д., — говорит Кусов.

На теплую весну, которая была в 2020 году, по его словам, пока рассчитывать не стоит. Впрочем, глава сибирского Росгидромета не исключил, что в начале марта, после уточнения параметров, прогноз может быть скорректирован.

По словам руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления Василия Борисенко, свободные емкости в крупных водохранилищах округа сегодня составляют 55-59%. Графики пропуска весеннего половодья управление планирует рассмотреть после получения уточненного прогноза по марту.

Полпред также потребовал от представителей регионов приступить к завозу в подтопляемые районы запаса продуктов питания и медикаментов, обследовать состояние гидротехнических сооружений (ГТС), а также принять меры по их подготовке к паводку.

— В округе сегодня 1196 ГТС. Для 300 не проведена оценка рисков по установлению класса опасности. 180 сооружений (Из них 16 в Новосибирской области. — Ред.) — бесхозны, несмотря на то, что эту проблему мы решаем уже 5 лет, — отметил Меняйло. — В городах — максимально вывезти снег и подготовить системы приема талых вод.

В частности, полпред обратил особое внимание на ситуацию в Новосибирске, отметив, что жители жалуются на сугробы на дорогах и во дворах.

— Возьмите ситуацию на контроль. Если городу необходима помощь — окажите. Сейчас нужно сконцентрировать все силы, чтобы по максимуму вывезти снег из города не только на центральных трассах, но и на задворках. Нужна дополнительная техника — мобилизуйте, — обратился Меняйло к замгубернатора Новосибирской области Сергею Семке. — Иначе последствия таяния снега в Новосибирске могут быть не очень хорошими.

По данным мэра Новосибирска Анатолия Локтя, на сегодняшний день из города вывезены почти 1,1 млн кубометров снега. В первую очередь он вывозится с подтопляемых территорий — их в городе 205. График очистки крыш от снега выполнен на 48%.

До 15 марта регионы составить графики противопаводковых мероприятий и согласовать с Ростехнадзором пообъектные графики оценки рисков, до конца апреля — утвердить границы зон затопления и подтопления.