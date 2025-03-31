Школы, садики и новостройки: почему молодежь выбирает левобережье Новосибирска

На левобережье есть свои точки притяжения, современные уютные кварталы, знаковые зеленые зоны и развитая социальная инфраструктура. В районе станции метро «Студенческая» расположены два крупных вуза: Новосибирский государственный технический университет и Сибирский университет потребительской кооперации, также на левом берегу — около десяти колледжей, крупные промышленные предприятия, а значит, много возможностей для трудоустройства.

— Мы регулярно исследуем предпочтения горожан и знаем, за что ценят левый берег, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай». — Много зеленых зон, Бугринская роща, масштабное современное парковое пространство у Ледовой арены, Затулинский дисперсный парк — все это хороший ресурс для общения, прогулок, занятий спортом на открытом воздухе. Достаточное количество школ и детских садов вместе с развитой инфраструктурой делают жизнь молодых семей с детьми комфортной.

ГК «Расцветай» развивает на левобережье несколько масштабных проектов, в которых современный уровень комфорта сочетается с преимуществами этой локации.

«Цветной бульвар» — семейный квартал в окружении зеленых аллей рядом с площадью Кирова. Просторные озелененные дворы с дорожками для прогулок и спорта, беседками для отдыха и общения, зонами для игр и развития детей разного возраста. В шаговой доступности важная для жизни инфраструктура: 8 школ и 8 детских садов, продуктовые магазины, досуговые центры, скверы. До остановки общественного транспорта 5 минут пешком.

Квартал «Расцветай на Зорге» — просторная огороженная территория для прогулок и отдыха в экологически чистой локации Кировского района. Современное благоустройство, просторная открытая парковка делают жизнь здесь удобной и комфортной. Рядом — Затулинский парк и сквер «Рассвет», собственная инфраструктура к помогает решать ежедневные задачи без потери времени.

— Квартиры в этих проектах популярны у молодых семей с детьми, этому способствует развитая инфраструктура, перспектива строительства новых образовательных муниципальных учреждений. Со своей стороны застройщик всегда уделяет особое внимание качеству строительства и благоустройству современных придомовых пространств, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай». — В этих кварталах есть квартиры в сданных домах. Кроме того, в «Расцветай на Зорге» можно купить квартиру с ремонтом под ключ, — добавили в пресс-службе застройщика. — Это позволяет быстро переехать, и экономит бюджет покупателя. Жилье представлено в трех вариантов отделки: нейтральном, светлом и базовом.

Отделы продаж:

ул. Зорге, 230

ул. Сибиряков—Гвардейцев, 53/1а

+7 (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

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