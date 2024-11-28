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Шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» покажут в Новосибирске

  • 28/11/2024, 12:10
Шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» покажут в Новосибирске
Это новая интерпретация классического произведения, впервые представленная в формате ледового шоу, которая будет сопровождаться симфонической музыкой П.И. Чайковского

25 декабря 2024 года на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске пройдет удивительное представление для всей семьи — «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Это новая интерпретация классического произведения, впервые представленная в формате ледового шоу, которая будет сопровождаться симфонической музыкой П.И. Чайковского. Слияние фигурного катания и балетного искусства станет совершенно новым видом сценического творчества, способным впечатлить даже самых притязательных зрителей и вызвать настоящий восторг.

— Бессмертное произведение принимает различные интерпретации, но по-прежнему радует как детей, так и взрослых, особенно в преддверии самого долгожданного праздника — Нового года! Мы постараемся удивить нашу аудиторию новым и необычным взглядом на знакомую историю. Разоблачим небольшую тайну! Хотите узнать её? В новогоднем ледовом спектакле имеется интрига! У главной героини Маши есть заветная мечта, которую она надеется исполнить именно в новогоднюю ночь! — делятся планами организаторы шоу.

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В главных ролях ледового шоу «Щелкунчик» выступят действующие обладатели титула чемпионов России по танцам на льду 2023 года, бронзовые медалисты чемпионата страны 2022 года и многократные призеры различных турниров — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Также на сцене появится мастер спорта и многократная чемпионка Сербии, участница мировых шоу на льду и обладательница сертификата Книги рекордов Гиннеса России Елена Йованович. Партнером станет мастер спорта России Денис Голубев, а звездами шоу — чемпионы мира среди юниоров 2020 года, победители Юношеской Олимпиады 2020 года Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Также выступят чемпионы Санкт-Петербурга 2024 года и победители этапа гран-при России среди юниоров Алиса Блинникова и Алексей Карпов.

Кроме того, зрители насладятся живым исполнением классического произведения Чайковского, погружающим их в волшебный мир рождественской сказки.

Когда: 25 декабря, 13:00 и 19:00
Где: «Сибирь- Арена»
Билеты: от 500 рублей
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Рубрики : Культура

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Новосибирск ледовое шоу Щелкунчик балет Щелкунчик


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