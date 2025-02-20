Сибирь за год в три раза увеличила экспорт мороженого в Китай

За 2024 год значительно выросли поставки мороженого из Сибири в Абхазию и Кыргызстан. Помимо этого, сибирское лакомство отправляли в Казахстан, Монголию и Белоруссию. Помимо этого, почти втрое увеличился экспорт мороженого из Сибирского федерального округа в Китай. Об этом рассказали в информационном агентстве ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сибирского таможенного управления.

Таможенники отметили, что Казахстан по-прежнему остается самым крупным импортёром мороженого. Также за год товарооборот по этому продукту с Абхазией вырос в 1,5 раза, а с Кыргызстаном в 1,8 раза.

— 2024 году экспорт мороженого и пищевого льда составил более 4,2 тысячи тонн, общей стоимостью около 1,5 миллиарда рублей. Экспорт осуществлялся в 12 стран ближнего и дальнего зарубежья, — уточнили в пресс-службе.

Из Новосибирской области в прошлом году впервые начались поставки холодного лакомства в Узбекистан, Вьетнам и Армению.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году количество стран, закупающих мороженое у сибирских производителей, увеличилось за счет Узбекистана и Южной Осетии. 65% партий мороженого и фруктового льда на экспорт направляют предприниматели Новосибирской, Омской и Кемеровской областей. В конце 2023 года на зарубежный рынок вышли алтайские производители мороженого.