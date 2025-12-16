«Сибирия»: современный комфорт, вписанный в природу

Рождение города в городе

В последние годы тренд на переезд за город набирает обороты. Это не просто отказ от суеты, а осознанный выбор в пользу гармонии.

Микрорайон Клюквенный — один из крупнейших на сегодняшний день проектов комплексного развития территории в Новосибирской области. Здесь рождается новый формат жизни, где продумано все до мелочей.

Федеральная компания «Талан» одной из первых начала работу в Клюквенном. Девелопер возводит жилой комплекс «Природные кварталы “Сибирия”», в котором уже стартовали продажи квартир. Концепция проекта предлагает сочетание динамичной инфраструктуры мегаполиса и сибирских просторов.

Активная связь с городом

«Сибирия» имеет хорошую транспортную логистику. Сегодня на городской электричке без пробок всего за 20 минут можно доехать до станции метро «Гагаринская». Для повышения мобильности ведется развитие дорожной сети: продлевается четырехполосная магистраль Богдана Хмельницкого, а в перспективе микрорайон получит современный транспортно-пересадочный узел, который интегрирует остановки электрички и общественного транспорта с парковками. Это выведет доступность Клюквенного на уровень самых удобных городских районов.

Дома растут вместе с инфраструктурой

Оператором по развитию Клюквенного выступает Агентство развития жилищного строительства (АРЖС). Обеспечение микрорайона инфраструктурой осуществляется за счет бюджетных средств, поэтому новоселы «Сибирии» получат в шаговой доступности всю необходимую инфраструктуру: современную школу, уютный детский сад и поликлинику. А на первых этажах жилых домов будет расположена коммерция: кафе, магазины, пекарни и аптеки.

Квартира мечты

Комфортная этажность домов «Сибирии» (от 5 до 14 этажей) способствует камерной атмосфере и формированию добрососедских отношений.

«Талан» предлагает будущим жителям разнообразный выбор: от лаконичных студий до просторных трехкомнатных квартир с различными планировочными решениями. Так, студии, которых в домах «Сибирии» совсем немного, порадуют не только функциональностью, но и нестандартными опциями: часть из них имеют два больших окна, гардеробные комнаты или лоджии. Любители максимального комфорта смогут оценить квартиры с видом на парк.

Двух- и трехкомнатные квартиры представлены в нескольких вариантах. Здесь можно найти спальни с выходом на лоджию, уютные мастер-спальни, а также различные форматы гостиных — как совмещенные с кухней, так и раздельные. Многие решения дополнены террасами или экстра-балконами, что делает жизнь еще комфортнее.

При этом безопасность жителей обеспечивается комплексом современных решений: закрытые дворы с онлайн-видеонаблюдением, биометрическая технология распознавания лица для входа, услуги виртуального консьержа и другие инновации.

Добрососедство и отдых для всех

Строительство нового жилого района — это всегда больше, чем просто возведение домов. Это формирование особой среды, где каждая деталь работает на комфорт и чувство общности будущих жителей.

В «Сибирии» каждый человек найдет себе занятие по душе, так как здесь созданы десятки сценариев для отдыха и общения: спортивные площадки для подростков, безопасные площадки для детей, уютные лаунж-зоны для спокойных бесед взрослых. А такие детали, как зоны барбекю, велодорожки, а также станция техобслуживания для велосипедов, делают жизнь по-настоящему удобной и приятной.

Концепция жилого квартала предусматривает гармонию с природным окружением. 70% территории занимает озеленение, в том числе собственный природный парк. Здесь продумано все до мелочей и создано пространство дружелюбное ко всем обитателям: от специальных площадок для выгула собак до кормушек для птиц.

Специальные условия для новоселья

Девелопер предлагает гибкие условия для приобретения жилья. На старте можно найти оптимальный вариант квартиры от 4,2 млн рублей.* Для покупки доступна выгодная ипотека от 3,8%** годовых на весь срок кредита. Это позволяет надежно планировать бюджет на долгие годы вперед. Кроме того, действуют дополнительные скидки для участников СВО и для семей с детьми.

Таким образом, предложение сочетает в себе гибкий выбор жилья и персональные скидки, делая покупку квартиры в месте, где гармония природы сочетается с современным комфортом, максимально достижимой целью.

Федеральный девелопер «Талан»

Новосибирск, ул. Некрасова, 39, оф. 102

Тел. + 7 (383) 375-35-35

Телеграм

Вконтакте

Сайт

Застройщик ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-58»

*Не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте НАШ.ДОМ.РФ. Стоимость на квартиру № 583 площадью 26,6 кв.м — 4 175 700 ₽. Цена действительна на 16.12.2025. Предложение ограничено.

** Полная стоимость кредита рассчитывается от 5,028% до 5,639%. Ставка от 3,8% годовых доступна в рамках программы Банк ВТБ (ПАО) «Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика – партнера Банка: ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-58» и оформлении страхования жизни и здоровья. Предложение действительно по 31.12.2025 включительно. Кредит предоставляется Банк ВТБ (ПАО) в рублях. Генеральная лицензия Банка России №1000. Подробная информация по условиям кредитования — на vtb.ru. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ

ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

И РИСКИ