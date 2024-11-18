Сибирская IT-компания создала первый кешбэк без эквайринга с помощью Sber API

IT-компания Эксперо, специализирующаяся на разработке технологичных продуктов и сервисов для фармацевтической отрасли, реализовала механизм кешбэка для пользователей агрегатора аптечных цен Эксперо.ру в партнерстве со Сбером. Механизм уникален тем, что разработан он для компании, не подключенной к эквайрингу.

Технология частичной компенсации затрат при заказе лекарственных средств реализована с использованием технологии Sber API, обеспечивающей прямую интеграцию банковских сервисов в экосистему агрегатора. Такое решение позволяет оперативно и надежно перечислять деньги на карты пользователей, исключая участие посредников и делая процесс компенсации еще более прозрачным.

Принцип действия механизма кешбэка можно описать в три шага.

Пользователь Эксперо.ру, заинтересованный в покупке лекарственных средств по максимально привлекательной цене, при регистрации в агрегаторе указывает свой номер мобильного телефона. Забронировав необходимый товар на Эксперо.ру, пользователь оплачивает заказ в выбранной им аптеке наличным или безналичным способом. Кешбэк приходит по факту оплаты заказа на привязанную к номеру телефона СберКарту.

Механизм кешбэка «срабатывает» только в случае первого выкупленного пользователем заказа лекарственных средств на сумму более 400 рублей.

Первый этап акции стартовал на мобильных платформах, что позволило протестировать систему и устранить возможные недочеты. Затем был запущен релиз программы компенсации на веб-платформе, благодаря чему услуга стала доступной для большего числа пользователей. В ближайших планах компании – доработка функций и оптимизация программы начислений для дальнейшего развития агрегатора.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Sber API – это технология интеграции учётных систем бизнеса, e‑commerce площадок, мобильных приложений напрямую со СберБанком. Она позволяет упростить и автоматизировать рутинные процессы бизнеса с помощью единой точки входа СберБизнес ID. Сегодня Sber API – это уже 120 продуктовых методов, среди которых каждая компания найдёт своё решение для автоматизации бизнеса. И свыше 400 успешных интеграций партнеров из разных сфер деятельности».

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